Vuele con Alipori

Ni Iberia ni Vueling ni Alitalia ni el Falcon del Ejército del Aire, es en Alipori donde vuela el presidente Sánchez, empeñado en enseñarnos sus fotogénicas fotos en sus viajes de trabajo. ¿Lo han visto con sus gafas de sol y pose de presidente americano interpretado por Robert Redford? Da cierta vergüenza ajena verlo tan propio y tan pagado de sí mismo y de su nuevo puesto.

Porque, tan recién llegado y tan de ese modo como llegó, legítimo y tal, pero exprés, parece presunción de nuevo rico presumirlo tanto. También porque, como no le ha dado tiempo a tomarle las medidas a la gestión, se diría que se conforma con ostentar otras medidas, las suyas.

Y ahí quizá esté el problema de fondo con la campaña de imagen que ha emprendido el presidente. La tiene demasiado buena. Recuerdo a mi abuelo re-citando aquello de La venganza de don Mendo sobre el juego de las siete y media: "Y un juego vil/ que no hay que jugarlo a ciegas,/ pues juegas cien veces, mil,/ y de las mil, ves febril/que o te pasas o no llegas./ Y el no llegar da dolor,/pues indica que mal tasas/ y eres del otro deudor./ Mas ¡ay de ti si te pasas!/ ¡Si te pasas es peor!" Sánchez tiene tan buena planta que parece de El Corte Inglés, entre maniquí y jefe de sección, y se pasa.

Lejos de mí afearle su hermosura. Lo que sugiero es que uno no debe apostar por su apostura a posta. Que es el caso, como prueba que las fotos del avión, con las gafas y la pose de trabajo (el trabajo de la pose) hayan salido directamente del equipo del presidente. Si un fotógrafo le hace una foto y sale más Kennedy que nunca, perfecto, mejor para él. Pero ir filtrando fotos es ocupación frívola para un presidente con tan poco tiempo por delante. Para cualquiera, eh, ojo, que si Rajoy las filtró o Zapatero o Trump, también es frívolo. Pero si uno es tan fotogénico como un modelo, la frivolidad se multiplica.

Mi consejo a Pedro Sánchez es que se guste menos y que aproveche que puede salir bien en cualquier fotografía para no retratarse él, sino la prensa. Lo mejor de ser rico es que no te tienes que preocupar del dinero, aunque pocos ricos aprovechan ese lujo; y lo mejor de ser guapo es que no te tienes que preocupar de tu perfil, aunque tampoco lo aprovechan. De sus medidas, hará bien Sánchez en preocuparse: de las que tiene que tomar, no de las que tiene, que tampoco importan tanto, por mucho que estemos en la sociedad mediática y etc.