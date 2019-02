Whisky & RajoyMal día para Sánchez

Solamente una vez, como el bolero de Agustín Lara, hemos volado en primera clase. Fue gracias a una carambola producida por ese derecho de pernada que tienen las compañías aéreas y que nombran con el misterioso término de overbooking. Nos quedamos sin asiento y, tras el pertinente pánico, nos recolocaron en Business (cursi barbarismo) junto a un comercial catalán del ramo sanitario que no paró de despotricar en todo el vuelo y que ahora suponemos miembro de los CDR. Decidimos aprovechar los dones del azar y nos tomamos un par de whiskies de gorra, servidos por una amable azafata que nos recordaron a las de la niñez, esas chicas finas y cosmopolitas vestidas por el recientemente fallecido Elio Berhanyer. Viajar sobre las nubes atravesando un azul puro mientras el entendimiento se adormece por el efecto narcótico del oro viejo escocés es una gratísima experiencia. La hemos recordado ahora gracias a la polémica de los continuados viajes del presidente Sánchez -convenientemente inflada por los enemigos del PSOE- y la desafortunada intervención en el Congreso de la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Sofía Hernanz, quien en el colmo de la grosería dijo que su jefe viaja lo mismo que Rajoy pero "pero sin avituallamiento extra de vino y whisky". Eso de señalar el alcohol que toman los demás sólo lo hacen los cuáqueros y los maleducados. Que su señoría escoja condición.

El que un presidente del Gobierno viaje y refuerce la presencia de España en el exterior es algo completamente comprensible y deseable, más en estos momentos en el que la Leyenda Negra vuelve a asomar sus orejas. Pero también lo es que, si así lo desea, el señor jefe del Gobierno pueda descansar de sus altas obligaciones con un whisky mientras contempla la Estratosfera. El patriotismo está asegurado, pues es sabido que el mejor scotch es aquel que envejece en botas de oloroso jerezano, las llamadas Sherry casks.¿Qué quiere la diputada Hernanz que tome un señor honorable como don Mariano Rajoy: un tang de naranja, una infusión de rooibos, un biomanán...? El whisky, el armañac, el cazalla o el amontillado, por poner sólo algunos ejemplos, son la refinada destilación de Occidente y merecen un respeto.

Cuentan que los pilotos soviéticos de Aeroflot, cuando celebraban sus fiestas en las habitaciones de los hoteles, brindaban con los puños para que la gente no escuchase el chocar de los vidrios. Deploramos tal costumbre. Es recomendable que la tripulación viaje sobria, pero por favor, dejen al pasaje abrevar en paz.

EL Parlamento Europeo ha marcado distancias con Sánchez, pero además el presidente está recibiendo críticas internas muy serias que podrían ser alarmantes para él si se confirma que Pepu Hernández ha hecho un màxim y creó una sociedad para pagar menos al fisco, sociedad que utilizó para comprar varios inmuebles.

Hay día que no se está para nadie, debió pensar Sánchez en México, donde pensó que se alejaba de los serios problemas que vive España y de las tensiones internas de su partido. En la reunión dominicana de la Internacional Socialista se habló mucho de Venezuela, y la tibia posición del gobierno de España no cosechó mucho entusiasmo entre otros presidentes aunque el equipo de Moncloa trató de ocultarlo. La mayoría de los dirigentes latinoamericanos han reconocido a Guaidó como presidente legítimo, aunque no López Obrador. En Bruselas mientras tanto se preparaba una iniciativa que dejaba en una incómoda situación al presidente español.

Está aceptado entre los gobernantes europeos que cuando se produce una situación de máxima tensión en algún latinoamericano los dirigentes de la UE miran hacia España para escuchar su opinión, opinión que suele marcar el rumbo de la UE. Sánchez sin embargo se puso de perfil durante dos días, y finalmente lanzó un ultimátum ridículo a Maduro. Después llamó tirano a Maduro, eso sí, lo que fue aun más surrealista, porque si piensa Sánchez que Maduro es un tirano no se comprende que no se sume a las iniciativas para desalojarle del poder. El Parlamento Europeo hizo todo lo contrario que Sánchez y preparó una declaración de apoyo a Guaidó como "legítimo presidente interino" que salió votada de forma abrumadora, un signo inequívoco más para Sánchez de que ante la crisis de Venezuela no había tenido el papel que se esperaba de un presidente español.

Encima, el PSOE-M, llamado antiguamente FSM, ha hecho honor a su fama mostrando su clara disconformidad con la dirección federal del partido cuando toma decisiones que no comparte. La designación de Pepu Hernández sin consular al secretario general de Madrid ha provocado una revolución interna que pasará factura a Sánchez y que ya ha estimulado dimisiones de protesta por la forma en la que el presidente impone su autoridad. Si encima de confirma que efectivamente Pepu Hernández trató de engañar al fisco … mejor ni pensarlo, porque después del fiasco de Màxim el Breve, Pedro Sánchez se habrá convertido en un político que roza el ridículo por ser el que comete más torpezas en el mundo mundial. Y del ridículo, ya se sabe, siempre se sale mal parado.