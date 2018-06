"Una ola de odio recorre Europa". Me viene en estos días a la mente la cita, que no logro localizar, pero ubico en los años previos a la segunda Guerra Mundial. No es que la situación vaya a ser la misma, pero empieza a parecerse - ¡ayý el huevo de la serpiente- de manera peligrosa. Desde la crisis humanitaria de hace unos años, provocada por la guerra en Siria, al viejo continente se le empezaron a abrir las costuras, y siempre por el mismo sitio: el de la intolerancia y la cerrazón a la hora de permeabilizar nuestras fronteras de forma solidaria. Ni siquiera las imágenes terribles de niños muertos en las playas, fronteras de la libertad, lograron conmover lo suficiente para cambiar posturas de signo claramente xenófobo, un componente desgraciadamente antiguo en la cultura occidental. La propia raíz etimológica del término nos remite a la antigua Grecia: ya existía entonces el odio y el miedo a los otros y ni siquiera el largo desarrollo de esta antigua civilización ni sus malas experiencias a ello debidas -la xenofobia, entre otras cosas, desató la destrucción de Europa hace casi un siglo-, han logrado vacunarnos del peligro de su cultivo. De lejos, hemos podido ver cómo crecía en países como Hungría, Polonia, Austria… pero quizás esos países nos quedaban algo lejos y no llegábamos a percibir la inminencia de la amenaza. La vecina Italia, con ese neofacista llamado Salvini, nos acerca su realidad de manera alarmante. Su eco hace fuerte incluso a políticos locales, que se acogen a aquello de "lo nuestro primero" -qué ridículo remedo de Trump- en un mezquino y demagógico intento de obtener réditos electorales. Frente a esas conductas, hay que armarse de razón: no se puede cuestionar el principio universal de ayuda solidaria, tan inherente a la condición humana. Se lo oí a Miguel Ángel Aguilar y tenemos que aplicárnoslo: "la xenofobia, o se combate o se contagia". Se trata de lo primero.