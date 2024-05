N0 por esperado deja de ser bien merecido. El Xerez CD ha logrado un ansiado ascenso de categoría que tuvo más altos que bajos en una temporada que será recordada por siempre y para siempre por sus aficionados.

Decíamos al finalizar la campaña anterior, que el fichaje de Miguel Ángel Rondán como director deportivo constituía la piedra fundamental de la estructura a construir. Alguien de la casa, con antecedentes en lograr el ascenso a Primera División desde su puesto directriz, de hacer con poco, mucho, constituía los cimientos para el éxito logrado.

Confeccionando, desde su conocimiento, una plantilla sumamente cualificada para la categoría, con la ayuda de una 'cartera generosa' para fichar, aceptó la contratación de un entrenador novato a quién rodeó de gente del club, al que le insuflaron los valores de la institución y cuál era el objetivo final. Hacia esa meta tan ansiada comenzaron la andadura por la Tercera RFEF en uno de los grupos -el X- más fuertes de todos.

Si bien es cierto que el equipo pareció llegar al tramo final de la liga con la luz roja del tanque encendida, el colchón de puntos logrado en la primera vuelta más un saldo excepcional de goles le permitió estar siempre peleando por la primera posición.Asimismo, la irregularidad de los rivales más directos y sus traspiés llegando al tercio final de la liga ayudaron a que los baches de resultados y de puntos obtenidos por el equipo hacia el final no fueran decisivos para definir el campeonato.

Basándome en mis experiencias profesionales y en los errores cometidos en mis inicios, puedo decir que el aspecto físico para lograr esta clase de objetivos se torna clave y en especial en esta categoría donde el juego 'bonito' usualmente deja lugar a aspectos volitivos y físicos que marcan la diferencia.

La profundidad de banquillo disimuló en gran medida el inconveniente que resultó la marcha del preparador físico en el comienzo de la fase decisiva de la temporada, donde decimos que es cuando se corta todo el bacalao.

El 1-4-3-3 fue el sistema más empleado, con portería de récord al comienzo, una defensa sólida por el centro, con laterales que defendían y atacaban, con un medio campo donde la figura de un Adri 'equilibrador de los desequilibrios que la propia vocación ofensiva del equipo le llevaba a cometer, se le sumó una figura relevante en sus llegadas desde segunda línea como Reina, inclusive con gol. Quizás y sin quizás, la revelación. También apareció Diego, el goleador que este sistema de juego demanda.Sin embargo, como entrenador que selecciono a mis jugadores de ataque también por su picardía, inventiva, valentía y habilidad en el tercio ofensivo, me quedo con Perotti. Uno de esos jugadores que revientan un partido a través de sus cambios de ritmo con habilidad y desparpajo. El fútbol de la calle en su máxima expresión.

No lo vi jugar en pretemporada, pero me hablaban maravillas de él. Cuando comenzó la liga, pensé que eran exageradas esas valoraciones. El punto de inflexión en mis pensamientos fue un partido en el estadio Pedro S. Garrido donde se le permitió jugar por dentro y no tan pegado a la banda izquierda, siendo diestro. Fue un espectáculo por sí mismo y mostró su calidad. A partir de ahí, por mis raíces ‘sudacas’ me enamoré de su juego, de su uno contra uno y afirmé (lo cual mantengo) que el equipo en ataque era Perotti y 10 más. Gustibus non disputadum (para gustos, los colores).

Debería mencionar a muchos otros futbolistas de la plantilla campeona pues todos contribuyeron en mayor y menor medida a la consagración, pero conociendo bastante bien la Segunda RFEF, próximo destino del club, sigo intentando descifrar a Charaf, un fichaje 'vertical' en un juego más de amplitud que de profundidad que practicaba el equipo. Su llegada dio más argumentos ofensivos, aunque aún creo que su potencial recién lo comenzamos a ver. En la temporada 2024/2025, que ya comienza a jugarse, debería seguir creciendo en una categoría donde el fútbol se practica aún con cierto romanticismo táctico.

Podría llenar con adjetivos un suplemento extra analizando y desglosando la trayectoria del Xerez CD en la temporada que termina, pero creo que tanta tinta se está regando por la prensa escrita y digital que entonces prefiero contarles mis percepciones, aunque cuidando la objetividad que mi profesión de entrenador me exige.

No se me caen los anillos por decir que siento admiración por el exitoso entrenador -del cual también hay para aprender en ambos sentidos como de todos mis colegas-, que logró mantener la llama encendida en un vestuario experiente y consciente de su compromiso con una afición que apoyó multitudinariamente, con colaboradores y profesionales que lo rodelaron para que todo fluyera adecuadamente, lo cual, junto con los FUTBOLISTAS en mayúsculas, fueron esenciales para esta consagración.¡Salve Campeón!