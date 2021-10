Yolanda se apunta otro tanto

LO ha conseguido, Yolanda Díaz acumula avances frente a Pedro Sánchez. La vicepresidenta segunda incluso se permitió el lujo de decirle al ministro Bolaños, que quiso concretar un encuentro entre ella y el presidente ayer para negociar sobre la Ley de Vivienda, que no tenía tempo. Finalmente se celebró el encuentro aprovechando que ella estaba en La Moncloa para asistir al Consejo de Ministros. Se vio con Sánchez… y se llevó el gato al agua. Como pretendía, los grandes propietarios de viviendas de alquiler, muchos de ellos fondos, tendrán limitado el precio dentro de unos cánones fijados por el Gobierno a la baja, y los pequeños propietarios verán los precios congelados. No es exactamente lo que exigía Díaz, pero casi.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo aprovecha la mejor de las coyunturas para ella y sus seguidores: Sánchez no puede prolongar los Presupuestos Generales del Estado porque la Unión Europea los mirará con lupa antes de mandar a España el dinero de los fondos de recuperación, que obligan a unas medidas que necesariamente tienen que verse reflejadas en los nuevos PGE de los países miembros. Ésa es la fuerza de Yolanda Díaz, que no se cansa de recordar a Sánchez que tiene la sartén por el mango, hasta el punto de que ha anunciado que aprobará la reforma laboral antes de fin de año, aunque no la quiere el ala calviñista del Gobierno y tampoco Bruselas. Y ha ido todavía más lejos al advertir de que está dispuesta a aprobarla al margen de lo que opine la CEOE. Sólo le importa el visto bueno de los sindicatos; el de los empresarios será bienvenido si aceptan sus reglas de juego y, si no, pues allá se las entiendan con Sánchez y con su vicepresidenta económica. Y ella, a la contra.

Díaz ha salido batalladora, y Sánchez debe andarse con cuidado porque esa firmeza, ese carácter, puede lanzarla al liderazgo de la izquierda, merendándose a la actual dirección de Podemos, con nulo protagonismo en el Gobierno y en los muchos movimientos que se están produciendo en la izquierda, promovidos todos por Díaz. La vicepresidenta y ministra, más que aspirar a ser candidata de Podemos a la Presidencia, está empeñada en crear una gran plataforma de la izquierda radical. Plataforma en la que no necesariamente debe estar Podemos, a no ser que se pliegue a lo que indique Díaz. A la que Sánchez acaba de dar aún más alas al ceder en aspectos relevantes respecto a los alquileres.

Que se ande con ojo Sánchez, no vaya a ser que se eleve tanto la figura de su vicepresidenta segunda como dirigente que defiende sus principios con uñas y dientes, que Pedro Sánchez pierda a un sector de votantes a los que el actual presidente gusta lo justo. O muy poco.