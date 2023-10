Decía ayer que es una pena que no exista el programa La parodia nacional para reflejar el momento político que vivimos. Pero tampoco importa. Los políticos son su propia parodia. Vean el caso de Yolanda cohete Díaz. Ella es su caricatura, su parodia. Les recuerdo dos perlas recientes.

Primera: “Yo no conocía personalmente al señor Puigdemont. Tenía mucho interés en hacerlo. Me ha ayudado mucho mi padre en esa conversación porque es una persona que está fuera de nuestro país. Empatizar con las personas que están fuera de nuestro país o las personas que han sufrido cárcel es importante… Fíjese, yo llevo a mi hija casi todos los días al colegio, un colegio público de Madrid, y las madres y los padres me dan las gracias porque saben lo que estoy haciendo… ¡Y es en Madrid!”.

Segunda: “El problema que tiene la derecha española es que no quiere a su país. Es verdad, lo pienso así. La España esta pequeñita de la Plaza de Colón (…) yo creo que no representa lo que quiere nuestro país… [Le preguntan si esa España pequeñita es la de Madrid] Madrid, eh… no tiene mar… Lo voy a dejar ahí… Ustedes son gentes del mediterráneo, yo soy gallega… Me di cuenta cuando mi hija fue a Madrid, que cuando le hablaba a sus compañeras del horizonte, sus compañeras no sabían bien de qué le hablaba… Ustedes tienen el Mediterráneo. Levantan la mirada y ven el horizonte… Mirar al horizonte es la clave para poder cambiar la vida de la gente”.

Atención a los descubrimientos y revelaciones. Puigdemont no es un prófugo reclamado por la justicia: “Está fuera de nuestro país”. Es importante empatizar con los golpistas prófugos o encarcelados. La derecha no quiere a su país, deduciéndose, por lo de la empatía con los golpistas prófugos o encarcelados, que son ellos y quienes pactan con ellos por un puñado de escaños quienes lo quieren. La España de Colón es “pequeñita” pese a que PP y Vox hayan obtenido en las últimas elecciones 11.217.837 votos frente a los 3.044.996 de Sumar. Madrid no tiene mar, solo el mar permite ver el horizonte, luego los niños madrileños no saben qué es el horizonte. Lo siento por Wyler, Capra y Mann: Yolanda, además de los castellanos, se ha cargado los Horizontes de grandeza del Oeste, los Horizontes perdidos del Tíbet y los Horizontes lejanos de Oregón. Ninguno tiene mar.

¿Ven como no hace falta parodiar?