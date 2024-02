Hay que remontarse a los tiempos del La, la la para encontrar una utilización política tan grosera de una canción de Eurovisión como la que ha hecho Sánchez sacando a relucir el Cara al sol para defender la mala canción tenida por reivindicativa y provocadora que se ha elegido para el festival de este año. Por lo visto el presidente desconoce lo que se cantaba en los años de la movida. Su memoria histórica, como la de los muy mayores, olvida lo reciente y recuerda solo el pasado más lejano: da para el franquismo y el Cara al sol, pero no para las canciones de la movida y otros hechos relevantes de esos años que se quieren cancelar porque no es cómodo recordar la transición hoy puesta en cuestión, la Constitución del 78 hoy “atacada de forma despiadada” (González), los intentos de cargarse la recién nacida democracia –244 asesinatos entre 1978 y 1980– de la ETA hoy blanqueada o el PSOE socialdemócrata del hoy vilipendiado Felipe González que sacaba mayorías absolutas.

Para defender una mala canción supuestamente transgresora que parece de los chiripitifláuticos si se compara con las de los 80, Sánchez ha dicho: “Yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el Cara al sol, pero a mí me gusta más este tipo de canciones”. Porque para él habla de “la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. No me extraña, conociendo al personaje y al PSOE que representa, que tome esta cosita por una canción protesta y que Nebulossa sea su Rosa León, su Raimon o su Llach. Y a quien no le guste lo pone a cantar el Cara al sol; porque solo existen dos opciones: Sánchez o el fascismo.

Tan burda manipulación política de una canción de Eurovisión no se ha visto desde aquel abril de 1968 en el que, tras vetar a Serrat por cantarla en catalán, el Régimen convirtió el triunfo de Massiel en una Covadonga, un Lepanto o un dos de mayo. Gironella, el autor más presente en los muebles bar, escribió un artículo titulado La, la, la y Agustina de Aragón, Franco la felicitó y la cantante le contestó: “Desde Londres ofrecémosle esta victoria de España ante doscientos millones de europeos. Saludos. Massiel”.

Puestos a ponernos eurotelevisivos, hay canciones que representan mejor el sanchismo que Zorra. Para la progresfera mediática a sus órdenes, Marionetas en la cuerda; y para su humillación ante Puigdemont, aquel Ay, ¿quién maneja mi barca, quién, que a la deriva me lleva.