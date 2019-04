Joé, vaya forma de comenzar el fin de semana. Al lado de casa se ha inaugurado la Feria del Mayor Activo, dedicada a mayores de 60 años y con iniciativas sobre ocupar el tiempo libre. Me he mirado al espejo y se me han caído dos lágrimas. Yo, que siempre me he creído joven, ya cumplo el criterio de sesentón. En cuanto al tiempo libre, supongo que será si me queda algo después de trabajar, y hacer las cuentas como buen autónomo. Menos mal que ahora todos los partidos políticos, que tan preocupados están por los autónomos, nos están prometiendo de todo. Dentro de 15 días todos estarán de acuerdo en darnos lo mismo de siempre… ¡por saco! Y es que ya estamos en campaña. Sí, aunque estemos hasta la coronilla de política y de los políticos, hasta ayer viernes no comenzó de verdad la campaña, así que a hacer acopio de gelocatil para el latazo que nos darán y de primperán para no vomitar con algunas de las ideas que escucharemos y que como siempre nunca se cumplirán. Menos mal que por medio nos coge la Semana Santa y esto de la campaña debe convalidar por lo menos para tres cuartos de la indulgencia plenaria. Lo que agradeceríamos que estuviesen callados, que no ensuciaran la ciudad ni nos dieran el coñazo en los medios de comunicación, y se limitasen a cumplir lo que ya nos han prometido y nunca hicieron. Solo con dedicarse a eso tendrían para varias legislaturas y nos dejarían tranquilos. Pero no. Volverán a amenazarnos con que si ganan los otros todo será un caos, que solo ellos pueden conseguir arreglar el mundo y que todos vivamos bien, con buenas pensiones, sin pobreza, con oportunidades laborales y sin sinvergüenzas que vivan a costa del erario público tocándose la nariz por tiempo cuando no llenándose los bolsillos. O sea, que prometerán cambiar todo aquello que han provocado y seguirán pensando en ellos, no en nosotros. Pues ahí tenemos ya bastante penitencia. Solo con pensar quien nos hará menos daño, y acertar, ya tendremos…¡la absolución!