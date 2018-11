El agradecimiento

El cuarto jueves de noviembre, se celebra en los Estados Unidos el día de acción de gracias, una costumbre donde las familias se reúnen a cenar para agradecer lo recibido durante el año. Esta tradición se remonta a un grupo de protestantes ingleses mejor conocidos como los pilgrim fathers quienes al negarse a pertenecer a la iglesia de Inglaterra, abandonaron su país en 1608 para mudarse a Holanda. Pero al no encontrar ahí la libertad religiosa que deseaban y al ser relegados a los trabajos más bajos, decidieron organizarse y marcharse de nuevo, pero en esta ocasión hacia América.

Zarparon el 6 de septiembre de 1620 en un barco llamado Mayflower y después de dos terribles meses de navegación llegaron a Plymouth en el estado de Massachusetts los ciento dos pasajeros que superaron la travesía. Sin embargo debido a la mala nutrición, a enfermedades y a los rigores del clima, murieron aproximadamente la mitad de ellos. Pero con la ayuda de los nativos, en especial de dos hombres llamados Squanto y Samoset, los pilgrim fathers tuvieron una cosecha tan buena que organizaron una celebración para agradecer a Dios por la bonanza.

Durante la presidencia de George Washington, en el año de 1789, los Estados Unidos celebraron su primer día de acción de gracias. Luego, en 1863, Abraham Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como día para dar gracias hasta que en 1941 Franklin D. Roosevelt lo estableció el cuarto jueves de noviembre.

Nosotros no tenemos esta tradición, pero podemos agradecer todos los días lo que se nos regala. Basta con decir gracias por el amanecer, gracias por las palabras de aliento, por mirarte en mis ojos, por tu mano entre las mías. Gracias por la compañía, por la paciencia, por los hijos, por los padres, por los amigos. Gracias por los conflictos que nos hicieron tambalear, por los sueños que no se cumplieron pero que no nos devastaron. Gracias por el perdón que dio paso a la esperanza. Gracias por la luz en tus ojos. Gracias sobre todo, por poder decir gracias.