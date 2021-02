El ambientador Bárcenas no basta

Otegui en Cataluña apoyando a ERC. No es fácil caer más bajo en lo que a vileza política se refiere. Y mira el que gobierno Sánchez & Iglesias, apoyado por Otegui y ERC, ha puesto alto el listón. Pero todo puede superarse. Este país nuestro ha excedido lo esperpéntico: presos condenados por atentar contra la Constitución salen de la cárcel para dar mítines en los que intervienen ex etarras que alardean de su "lucha". Presentó a Otegui desde Suiza la prófuga de la justicia Marta Rovira con estas palabras: "Dejadme que os presente a una persona que tiene un montón de lecciones aprendidas del camino hacia la república y la libertad. Y tenemos mucho que aprender. Esta persona que lleva lecciones aprendidas y años de lucha y combate es Arnaldo Otegui y nadie mejor que él nos puede decir cómo debemos continuar hasta llegar al final". En un bucle que va de la náusea al escalofrío y de este a la indignación urge preguntarse cuáles son ese "montón de lecciones aprendidas", si ese "camino hacia la república y la libertad" y esos "años de lucha y combate" son los que han dejado tras ellos 829 asesinados. Si esto no es apología del terrorismo se le parece mucho. Urge también preguntarse qué quiere decir al afirmar que "nadie mejor que él nos puede decir cómo debemos continuar hasta llegar al final".

Otegui se definió como un "antifascista" que ha "padecido la represión" del Estado español. Si se tiene en cuenta que esos 829 asesinatos -de los que 378 están sin resolver- fueron cometidos tras la muerte de Franco y que los años más terribles fueron los primeros de nuestra democracia a la que intentaron derribar por medio del terrorismo ya sabemos a qué llama fascismo y represión. "No hay nada más bonito -dijo- que luchar por los demás y por la libertad de tu país". En "los demás", por supuesto, no entran los 829 asesinados, no entran las cinco niñas muertas en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, no entran las 21 personas -entre ellas cuatro niños- abrasadas en el Hipercor de Barcelona -de Barcelona, sí- a 3.000 grados centígrados, no entran los hijos de 4, 7y 8 años de Alberto Jiménez-Becerril y Ascensión García durmiendo a pocos metros de donde asesinaron a sus padres. ¿A esto llama "luchar por los demás y por la libertad de tu país"? El ambientador Bárcenas no basta para disimular el hedor de este Gobierno y sus apoyos.