Puede que ahora se sienta como si tuviera que poner en hora todos los relojes del Museo de la Atalaya, como si tuviera que reescribir de madrugada este guión que ha dado un giro abrupto y la ha metido en un callejón, sí, pero con salida, con una enorme puerta de salida. Puede que esté pensando en la manera de escalar esta montaña o en cómo narices se baja desde ahí arriba. Puede que sea eso o todo lo contrario. Intento adivinar qué suerte de pensamientos anidan ahora en ella, y, aunque no tengo ni idea, quiero imaginar que los miedos del principio se van quedando en la orilla y que está pintando las paredes del callejón con sus colores favoritos.

El olor del hospital se nos atraganta a todos, es amargo, te rasga la garganta, pero en ocasiones hay que acostumbrarse a él durante una temporada para no volver a pisar nunca más esos pasillos. Ella lo sabe, y sabe que está en buenas manos y que la investigación ha avanzado, como dirían los antiguos, que es una barbaridad. Y lo ha hecho, principalmente, gracias al talento de nuestros médicos, científicas y estudiantes, porque, aunque cueste creerlo, es un capítulo que sigue en el vagón de cola del gasto público. A pesar de que las estadísticas, tan tercas, desafiantes y altivas, nos dicen a la cara que uno de cada tres pasaremos en algún momento por el mismo trance que mi amiga. Un trance que se llama cáncer. Mi querido Valentín García nos enseñó a pronunciar esa palabra sin temor, con confianza, con coraje, y nos regaló a todos la esperanza real y contundente del #yomecuro. Porque en España, efectivamente, ya son mayoría los que se curan, un 52%; porcentaje que se eleva hasta la estratosfera del 95% cuando hablamos, por ejemplo, del cáncer de mama. Pese a todo, el camino no es fácil, no nos engañemos. Habrá probablemente dolor y lágrimas, pero quedarán sepultados por la alegría, cómo cuando una mujer da a luz. Hay que pasar por el parto, pero la recompensa es la mejor de todas.

Mi amiga tiene muchos nombres y decenas de vidas. Puede ser una compañera de trabajo, tu madre, tu pareja, puede que también sea amiga tuya, o la chica que te pone el café todas las mañanas, la de la sonrisa bonita. Últimamente la veo en demasiados sitios, demasiados lazos rosas, es verdad. Si la tienes cerca, si la reconoces, seguro que ya has cogido su mano, la has mirado a los ojos, la has abrazado y le has dicho ¡Vamos!. Seguro que tú y ella sabéis que las malas rachas tienen principio y tienen final, y que ya queda un día menos para que ésta termine y sigamos celebrando la vida. Eso es así, amiga mía.