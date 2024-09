Ancha es España y pagamos todos

Atodo el mundo, o a casi todo el mundo, le da igual todo, o casi todo. Sánchez ha utilizado con inteligencia el método de la incisión quirúrgica. No es lo mismo la incisión de una puñalada que la que se practica en un quirófano. Poco a poco, gota a gota, paso a paso, Sánchez ha ido abriendo una herida y separando tejidos sabiendo que todo se irá asimilando, digiriendo, aceptando, ya sea por la adhesión inquebrantable de los suyos y de sus votantes, incluidos los más críticos que lo consideran un mal menor frente al mal mayor de la fachosfera en la que con buenos resultados la propaganda (con la inestimable ayuda de la torpeza del PP) ha logrado fundir como lo mismo la derecha centrada y la extrema. Y con el hartazgo de quienes, no compartiendo y condenando sus actos, pasan ya de todo, hartos de oír una y otra vez las mismas mentiras desde el Gobierno y las mismas respuestas desde la oposición. En ambos casos sin consecuencias. La sofisticada tortura de la gota china es tan eficaz, si no más, que la brutalidad del ahogamiento simulado.

¿Qué el PSOE vuelve a negociar en Suiza con el prófugo que tan cómodamente se aparece en un mitin y se pasea por Barcelona para sacar adelante el jueves la votación del techo de gasto y después los Presupuestos Generales? ¡Y qué más da! ¿No se negoció con el prófugo allí, o en Waterloo, la investidura y la amnistía sin que pasara nada? Se ha normalizado que los asuntos de España se negocian sin transparencia fuera del país con un prófugo de la justicia. Pues muy bien. Los tragaderos de este presidente del Gobierno que preside y del partido que lidera han ido contagiando bulo a bulo, media verdad a media verdad, mentira entera a mentira entera, a sus votantes y seguidores, primero, y a la harta mayoría, después. Con la inestimable colaboración de los medios de comunicación y comunicadores a quienes de tanto comulgar con ruedas de molino se les ha quedado la boca como a Paco Calatrava –el “feo” del dúo de cómicos– imitando a Mike Jagger.

España es un país políticamente noqueado que ya ni siente los golpes; que, tras tragarse tantos y tan gruesos sapos, se traga lo que sea. Ancha es Castilla y el Rey paga, dice el refrán, animando a obrar con desahogo, libre y desembarazadamente. Pues más ancha aún es esta España. Pero no paga el Rey, sino todos nosotros.