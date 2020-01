Un año esperando respuestas de la Junta a Jerez

Jerez afronta un año clave para afianzar su desarrollo como ciudad innovadora y referente en bienestar y calidad de vida sobre unas sólidas bases construidas en la pasada legislatura y nuevos e ilusionantes proyectos en este nuevo periodo.

El Gobierno municipal está centrando sus esfuerzos en atraer empresas y generar puestos de trabajo de calidad en sectores estratégicos, una búsqueda que está dando frutos y permitirá este año la instalación de nuevas compañías líderes en energías renovables o reforzar nuestra industria turística, con nuevas iniciativas que consolidan nuestra oferta cultural, deportiva y gastronómica.

La próxima semana quedará aprobado el presupuesto municipal para 2020, un presupuesto con un marcado carácter social, que mejora los servicios públicos, apuesta por la formación y la generación de oportunidades, que refuerza la inversión para crear empleo, desarrollar nuestra economía y poner en marcha iniciativas que nos hagan más competitivos y atractivos a la inversión.

Y el 2020 será también, como detallaremos en FITUR la próxima semana, el del impulso definitivo a la proyección internacional de nuestra ciudad, con una ambiciosa propuesta para competir por el título de Capital Europea de la Cultura de 2031, un horizonte prometedor en el que vamos a contar con el apoyo institucional de la Diputación provincial, y para el que buscaremos también alianzas con múltiples actores, pero que queremos que sea, sobre todo, una meta compartida, un éxito ciudadano de los jerezanos y jerezanas, que también sientan suyo nuestros vecinos en la provincia.

Lamentablemente, frente al trabajo y el esfuerzo del Gobierno municipal, hay quien ha decidido poner piedras en el camino de Jerez. La Junta de PP y Ciudadanos, con un presidente que ahora cumple un año al frente del Gobierno regional, emprendió desde el primer minuto una clara ofensiva contra las principales aspiraciones de Jerez.

Las pruebas de este castigo de la Junta a nuestra ciudad son evidentes, y los daños, importantes. En el día a día, comprobamos que la Junta actúa como un Gobierno de espaldas a la ciudadanía e insensible a las necesidades de jerez. Un Gobierno que ignora el llamamiento al diálogo, que sigue haciendo oídos sordos a nuestras peticiones y que ignora cuestiones fundamentales que afectan a la ciudadanía.

No hay nada que deteriore más la imagen de un político que decir, pero no hacer. Hay mucha hipocresía y mucho cinismo Moreno Bonilla cuando pide verse con Pedro Sánchez mientras deja en el cajón las reiteradas solicitudes de reunión que se le han formulado desde este Ayuntamiento. Es muy propio del PP, juzgar con la ley del embudo. Pero Jerez no se conforma.

El primer año de Moreno Bonilla como presidente ha significado para Jerez retroceso en servicios públicos, recortes y mala gestión, que han deteriorado gravemente la sanidad y la educación pública, como pueden comprobar los jerezanos y jerezanas. Hemos vivido el cambio a peor, peor para la empleo, la economía y el bienestar de la ciudadanía.

Estos días se alzan voces contra el colapso en hospitales y centros de salud, como estamos viendo en Jerez, contra los recortes y planes de desmantelamiento de la educación pública, o los cierres de oficinas de liquidación en la provincia.

Un año que ha implicado también el abandono de la derecha a colectivos y entidades sociales que desarrollaban una labor fundamenral, teniendo como caso paradigmático la retirada de subvenciones a las asociaciones de mujeres, plegándose así Moreno y Marín al machismo de Vox. Puedo asegurarles que vamos a estar al lado de estos colectivos y a exigir que no se materialicen estos retrocesos en igualdad.

Pero además, Moreno Bonilla cumple un año de Gobierno inestable, con más de una treintena de dimisiones, un auténtico caos que ha repercutido negativamente en la gestión y lo hemos padecido en Jerez, que ha visto como proyectos estratégicos para nuestra ciudad, como el CTM (Centro Tecnológico del Motor), o el Museo del Flamenco, se han relentizado, cuando no obstaculizado, por la acción del Gobierno de PP y Ciudadanos.

¿Dónde han quedado las promesas de Moreno Bonilla, el mismo que anunció, con grandes titulares, la creación de 600 mil empleos en Andalucía? La realidad nos ha demostrado que la derecha ha significado un freno para la creación de empleo, con una previsión de solo 60.000 empleos nuevos en 2020, con lo que harían falta 10 años para cumplir con el objetivo finado por la Junta.

Difícil cumplir las promesas cuando se traicionan y se inclumplen los compromisos. En Jerez, el Centro Tecnológico del Motor, al que el Ayuntamiento destina ya en estos presupuestos 300.000 euros, en un gran proyecto para la ciudad, una oportunidad de inversión, innovación y empleo que ha sido obviada, dejada a un lado por el Gobierno de Juanma Moreno. Un golpe más a la ciudad.

A todo ello hay que sumar la discriminación y el maltrato por cuestiones partidistas. No encontramos otra explicación al hecho de que Granada haya recibido un apoyo explícito a su propuesta de candidatura y que hasta la fecha no se haya producido un pronunciamiento firme del Gobierno andaluz como respaldo a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 de Jerez.

No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Jerez no pide ningún trato diferenciador, sólo una atención justa a los legítimos intereses de los jerezanos y jerezanas.

Y no vamos a detenernos ante las barreras, los obstáculos, las trampas, las zancadillas de la derecha. Somos una tierra de hombre y mujeres fuertes, valientes y comprometidos y como alcaldesa voy a seguir defendiendo un trato justo a Jerez por encima de cualquier otro interés.