El arte lento de un sabio grande

SEGUÍ con mucha atención, a la que luego se añadió un gran respeto y, después, una profunda admiración por su protagonista, el reportaje que emitió “Canal Sur” sobre la vida de D. Francisco Romero

López, al que todos conocemos por Curro Romero.Poco más de lo ya dicho y escrito, se puede añadir sobre la figura del “Faraón de Camas” como figura de la Fiesta nacional. Soy aficionado a los toros, he tenido la oportunidad de ver torear a “Curro”, en “su” plaza de Sevilla, “La Maestranza”, en “Las Ventas” de Madrid y, ¡cómo no!, en la plaza de toros de mi pueblo: Jerez. La Historia ya está reconociendo, como corresponde, la facultad de este hombre para elevar el toreo a la categoría de arte, sin peros ni siquiera paliativo alguno.

Tuve la fortuna de vivir -su toreo no se contempla, se vive- varias de sus muchas inolvidables faenas. También, gracias a la educación que recibí y al respeto que siento por cualquier persona que se pone delante de un toro bravo, nunca le grité, ni mucho menos insulté, ni, por asomo, lancé mi almohadilla al albero, en ninguna de las ocasiones en las que “Curro”, simplemente, no toreó al morlaco al que no vio “faena”; no se imaginan cuánto agradezco el haberme comportado como debía, de no haberlo hecho así, hoy, tras conocer algo de la persona que es D. Francisco, “Curro”, no hubiese tenido consuelo ni me habría perdonado el haberlo hecho.

Pero hoy quiero compartir con ustedes, no el aspecto taurino de esta figura irrepetible, sino la faceta humana que este magnífico documental me ha ayudado a descubrir: la persona que vive tras la figura de Curro Romero, a mi humilde saber y entender, también un artista a la altura del hombre que acariciaba al toro en cualesquiera de las plazas en las que dejó su huella imborrable.Soy un entusiasta de la filosofía. Desde Platón, Epicteto y Marco Aurelio, hasta Descartes, Spinoza, Kant, Heidegger, Kierkegaard o Sartre, las obras, profundas, instructivas e inteligentes de estos grandes pensadores, tratan -en resumen- de adentrase, estudiar y comprender las profundidades de lo que somos, del por qué somos y del para qué somos. Curro Romero, en su humilde sencillez, muy lejos -no le fue posible- de la cultura de escuelas, colegios y universidades pero, aún así, dueño de una cultura tan importante como la académica: la que da la experiencia la actitud y la templanza; dio, al menos a mí me lo ha dado, unos concisos y simples, pero muy expresivos enunciados, sabios y reposados, sobre los grandes asuntos que han ocupado, desde el principio a la actualidad, la inquietud del filósofo.“La vida…”, decía, “¡la vida es lo más grande!” Si les parece una perogrullada, no lo es. ¿Cuántas veces al día, cuántos días al año olvidamos lo grande que es la vida que tenemos? ¿Por qué hemos de esperar a la desgracia para apreciar la fortuna de lo que más vale y no valoramos?

“Hay que escuchar…”, decía. “Yo, he escuchado mucho…” “Cuándo no tenía qué escuchar, me iba…” La sabiduría a menudo se encierra en lo simple, que no necesariamente coincide con lo fácil ¿Creen fácil, en estos tiempos mediocres de culto desaforado al “yo”, hallar personas que antes de hablar, escuchen? Las conversaciones, no son tales; las personas esperan, en el mejor de los casos -cuándo no es así, simplemente, interrumpen e imponen su perorata por encima de la ajena-, a que el interlocutor termine para continuar con “lo suyo”; no se escucha, si acaso se oye; no interesa lo que alguien te pueda decir, sólo convencerlo para que acepte lo que tú dices… Extraordinaria muestra de estupidez.“El tiempo… el tiempo lo es todo…”, dice el maestro. Una verdad que, no por obvia parece resultar evidente. Él, que supo, y sabe, valorar, cómo sólo lo puede hacer aquellos que tienen la consciencia de que en una fracción del mismo se puede perder su totalidad, nos lo dice, no para dar lección de nada, más bien para que busquemos el modo de darnos cuenta del valor que tiene lo que no valoramos suficiente.

Despacio…”, decía… Sí, maestro, ¡cuánta razón…! La lentitud sosegada de su vida, el temple de sus faenas, taurinas y vitales, la aceptación, calmada, de un destino, a veces cruel, otras injusto, a veces inaceptable, otras inasumible… La calma de espíritu de este artista universal, su entereza, ante el bien y el mal, la templanza ante lo difícil de entender… Es la media verónica, con el capote apenas sujeto por los dedos índice y pulgar, al toro de un destino que nos mira como el toro al torero: “¡Cómo te mira el toro…”, decía…

Miraba, el maestro, un cuadro de Velázquez. No dijo: ¡qué maravilla!, que también, dijo: ¡cuánto ha tenido que sufrir…! Y se refería al pintor, D. Diego, no al personaje representado en la obra maestra. Nunca se me hubiese ocurrido pensarlo, pero a él sí ¿Por qué? Por que él sabe del dolor y del sufrimiento, sabe que en el rostro plasmado en el lienzo, se refleja el estado espiritual de su creador mientras lo pintaba. Hay que saber “escuchar” a los espíritus para alcanzar una clarividencia de sentimiento tan fuera del alcance del común de los mortales.Anda, el maestro, despacio, los años pesan; pero también lo hacía en sus paseíllos, despacio, pisando el albero de los cosos que, ayer y hoy, le veneran, camino de una gloria que, sí, le supo escuchar. Su mirar es lento, como fue su torear… y su vida, te deja con ansias de que te mire, directamente a ti, te deja con ganas de seguir “escuchando” el decir de sus ojos.

“El amor…”, decía, “qué grande es el amor” “Cuándo toreo no me acuerdo de nada… ni padres ni hijos ni amigos, sólo de ella, de Carmen…” Hizo del amor la parte de su vida que le dejó libre el toro. Cultivó el amor como lo hizo con el arte que Dios le regaló y él supo cuidar y mantener. Y, de acuerdo con el equilibrio de los valores universales, a “Curro” no se le quiere, a “Curro” se le ama, o no, pero no hay otra.

“Tengo miedo a la muerte… Quisiera ser … eterno… para reír” Miedo, maestro, tenemos todos, creo, pero si usted lo tiene, será uno de los que lo sabrá someter, lo lleva haciendo toda una vida, sabe cómo hacerlo y, aunque “ya la tengo más cerca”, como decía, no será lo mismo que entre de cualquier modo a que lo haga embistiendo al capote que marca una verónica templada por el sol de una tarde de primavera a la vera del Guadalquivir. “Para reír…” Quiere vivir para reír. “Las penas… me olvido de las penas, pá qué recordarlas, ¿sólo para sufrir…?” Lo dice un hombre qué sabe bien de penas, sí, también de glorias, pero estas se las ha ganado, las otras le cayeron, como a casi todos, encima. Conformidad, no resignación, sabia; filosofía vital para una existencia viva: Curro Romero.Gracias, maestro, por una nueva faena memorable, ésta en el coso más importante y difícil: la vida; gracias por un sentir y discurrir tan pausado y sabio; gracias por ser como es, por regalarnos, aunque a gotas contadas, retazos de una experiencia para poder aprender de ella. Mi respeto y admiración a un hombre grande de existir lento.