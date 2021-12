El asunto de las elecciones

El año próximo se celebran elecciones en Andalucía y Castilla y León, y es probable que también en Valencia y en Murcia. Los expertos hacen su agosto haciendo sondeos sobre lo que puede ocurrir en esas comunidades; además de las perspectivas de las generales, que serán cuando Pedro Sánchez tenga a bien. Quiere llegar al final de la legislatura, pero tiene el mismo derecho que los presidentes regionales a buscar el momento propicio para convocar.

Hay coincidencias en los pronósticos que se publican: el PP pierde el fuelle que tenía - ay, Casado, que error más clamoroso el de enfrentarte a Ayuso; no cuela que se trata de un problema de autoridad cuando es evidente que son celos irracionales- y no es seguro que alcance la mayoría necesaria a través de un acuerdo con Vox . Indeseado acuerdo para la mayoría de la gente del PP. El PSOE no ganaría, pero está mejor que hace dos meses gracias a los favores que le hace Casado, Podemos va de capa caída, Errejón sobrevive pero no tira cohetes y a Yolanda Díaz está por ver cómo le va.

Hay más coincidencias entre los que saben de comportamientos electorales. La única posibilidad que tiene Casado de hacerse con el Gobierno, y lo demuestran con cifras en la mano, es presentar una lista conjunto con Ciudadanos. Lo ha propuesto Juanma Moreno porque maneja datos incuestionables, pero llegó Génova con su ataque de autoritarismo -ay, Casado, la autoridad se la gana uno, no se impone a la fuerza- y ha tenido que resignarse a ir a las andaluzas en solitario. Para respiro de un PSOE que no acaba de ver la remontada.

No se comprende la cerrazón, y la poca inteligencia, de los dirigentes de Génova. Esa idea de que cualquier acuerdo con Cs debe pasar por la absorción del partido de Arrimadas es absurda, y lo dicen en voz baja dirigentes del partido; casi tantos como los que también en voz baja reconocen su desconsuelo por los desatinos del enfrentamiento a muerte con Ayuso. Casado y Egea parecen empeñados en morir matando, y puede ocurrir.

Los líderes de los partidos tienen la obligación de responder a las expectativas de sus votantes, y no se comprende la poca cabeza de quienes hoy están al frente del PP. Menos todavía cuando los analistas, incluso los que trabajan para ellos, aseguran que la lista conjunta daría un triunfo prácticamente seguro, y dejaría atrás la necesidad de pactar con Vox. La exigencia de que una lista única conlleve la absorción es ridícula. Lo fundamental es acordar la lista unitaria, y lo que tenga que venir ya vendrá después. Si viene.

Y si no viene, pues a disfrutar del Gobierno y trabajar a fondo para fortalecer la alianza.