El avance de los tiempos

El otro día, unos queridos amigos, sabedores de mi recalcitrante apego a lo tradicional y poco - o casi nada - amante de los aparatos que llaman de última generación, quisieron ponerme al día y me regalaron un reloj de esos que, además de la hora, te informan de todo lo informable: de los pasos que andas, de la tensión, de lo que has dormido, del ritmo del corazón, del tiempo que hace en la esquina de tu calle y en el cancel de tu parroquia, de lo que has bebido y de lo que le falta al barril de la Cruzcampo para que haya que cambiarlo. Da miedo ponerse el relojito porque, también, te avisa de todo; de lo que hay y de lo que no habrá nunca. Mis queridos amigos me han introducido en el universo que mide la realidad. Se lo agradezco de todo corazón. Viene todo esto porque llevamos un par de días con la visión atónita de lo que Doña Alcaldesa viene vendiendo como lo último de lo último en materia de limpieza urbana con objeto de cambiar la sucia fisonomía que ofrece nuestras calles. Era verdad, el lunes nos encontramos con unos triciclos parecidos a los que, en mi pueblo, cuando yo era chico de edad, repartían los sifones y las gaseosas. ¡Ole la última generación de la limpieza!. Un carrito para llevar el escobón y recoger lo mucho que los ciudadanos impunemente ensucian. ¡Los tiempos avanzan que es una barbaridad!. Si los triciclos vintages contribuyen para que las calles reluzcan, bienvenidos. Lo que hace falta es que la nueva empresa concesionaria de la limpieza, aparte de los simpáticos carricoches, posibilite que esta ciudad ofrezca la imagen que se merece y no esa otra donde la dejadez campaba sin nadie que pusiera coto. Los triciclos me recuerdan un entrañable tiempo pretérito; su utilidad me crea dudas. A ver si nos sirven para realizar bien lo que antes , o se hizo muy mal, o ni siquiera se hizo.