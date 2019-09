Me basta con saber que estás en mi

Hoy en día es políticamente correcto renegar de Dios, y por supuesto, de la Iglesia. Una Iglesia que habitualmente es reducida al ámbito de la curia, los sacerdotes y la jerarquía eclesiástica. Pero Iglesia, somos todos, desde el Papa Francisco hasta el último niño bautizado. Me enorgullezco de ser católico y doy gracias a Dios cada día por todo lo que tengo. No tengas miedo a reconocer que eres católico, que crees en Dios y que sabes con certeza que Jesucristo vino al mundo para mostrarnos el camino de nuestra propia resurrección. Una vida eterna amparada por el Amor de Dios. No tengas miedo a tener sed de Cristo. Búscalo en la misa de cada domingo. Y es así de complejo, y así de sencillo. Todo lo resume el Amor de Dios, que se entrega y se reparte en cada Eucaristía. Tenemos a Dios presente en cada Sagrario, sabiendo escuchar nuestras penas y también las alegrías. Se puede ser joven, o tener la inclinación política que quieras y ser de Cristo. Y formar parte de una Iglesia que se sigue volcando por la formación en el Amor y en la entrega al más necesitado. ¡Cuánto bien y bueno hacen las Obras Sociales de nuestra ciudad!, o el refugio de Cáritas. Los grupos de compañía en los hospitales, a esas personas mayores, que cada día dan más de lado. Cristo está ahí. En cada obra de caridad. Dios está en los voluntarios del Comedor del Salvador. En las monjas del Asilo de Santa Ángela de la Cruz, del Sanatorio de San Juan Grande. En las religiosas que viven enclaustradas rezando por ti, y por mí, sin querer nada a cambio. Dios vive en las cofradías. En los conventos. En las Órdenes. Cristo está tras la mirada misericordiosa de nuestra Patrona de la Merced y en cada una de nuestras Imágenes. Como dice una bonita canción, me basta con saber que estás aquí. Yo creo en Dios. Y no me avergüenzo.