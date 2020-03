Un tiempo distinto

Ha pasado sin ni siquiera agotar todo el tiempo que nos confía cada primavera. La hemos presentido y, apenas la hemos degustado, se ha esparcido como la ceniza de su primer miércoles. La hemos contemplado gateando por los templos con la zancada torpe de los niños y ya ha desaparecido. Sentimos un vacío corrupto, otrora inimaginable. Una parte de la promesa se incumplirá, pero seguimos estoicos esperándola.

Por ello, la elegía que todos componemos en el encierro de nuestras casas no tiene que ser reescrita por un servidor. Somos responsablemente conscientes de su adiós y no vamos a andarnos con reproches absurdos. Tampoco retorcernos en retóricas reflexiones nos inducirá a la respuesta que nadie tiene y que todos queremos oír. Los templos han entornado sus puertas y la fe goza de una robusta salud.

El mensaje de cada Cuaresma se acentúa en estos días y nos hiere. Las sensaciones hipodérmicas de otros años se manifiestan hoy en las profundidades atemporales y ubicuas del espíritu. En estos renglones torcidos se está escribiendo un Evangelio de vida. Perdidas las actividades que ocupaban nuestro tiempo en estas semanas, solo queda hacer lo que estamos haciendo.

No habrá procesiones, pero las Hermandades se encuentran más vivas que nunca. La pública protestación de fe que muchos no están haciendo en las iglesias se está produciendo en Internet. Dios se ha alojado en las redes y se siente cómodo. Es más, en nombre de la fe y de su Hermandad, no son pocos quienes desafían al dichoso virus y a las circunstancias para hacer de la excepcionalidad un tiempo mejor.

No queda otra: practicar la misericordia con los contagiados, acortar las distancias con los confinados y armarse de paciencia con quienes aún no han entendido nada. Porque, también existen quienes creen que la fe está de vacaciones. Por supuesto que la Iglesia sigue “en salida”. De hecho, este cambio de época también está asentando una nueva Iglesia y una nueva forma de cómo ésta se comunica con sus fieles.

La iglesia que cierra sus puertas es aquella que ama. Y amar, por definición, duele. Además de una irresponsabilidad civil, constituiría una falta de misericordia descomunal que los templos se llenaran. La Iglesia, el Cuerpo Místico de Cristo, se llena cada día a través de las retrasmisiones que cada párroco graba desde su parroquia. Y quienes no nos acercamos a los templos –quienes no salimos de casa- lo hacemos en pos de la prevención y la protección. Cavar una zanja y, de nuevo, dividir entre valientes y cobardes -entre píos e impíos- solo pone en riesgo al prójimo, ése a quién debemos “amar como a uno mismo”.

La primavera, queridos, está floreciendo en los balcones. Como el arriate coqueto que se aderezaba para estar presentable ante el paso de la Cofradía. La de este año es una floración total. Dónde nunca se rezó, por dónde nunca transitaron –ni transitarán- desfiles procesionales, hoy se está haciendo presente la Cuaresma. En la voz de una saetera, en los sones de una trompeta solitaria y en el rezo musitado de la familia que solo quiere que esto acabe. Así también estamos cerca del hermano y no lo ponemos en riesgo. En verdad esta Cuaresma es un tiempo extraordinario. Porque ya hasta el agua era ordinaria para las cofradías.