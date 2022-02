No somos buenos

NO, la condición humana no es buena. Por más que nos pese reconocerlo, la realidad no es cuestionable. Podemos, si así lo quieren, darle todas las vueltas que gusten, podemos filosofar, buscar argumentos que nos conforten, podemos intentar que nuestra conciencia del mal quede fuera de lo que somos, pero será en vano: “no hay más cera que la que arde”, dice el refranero.

Por cada acto de bondad que se produce en nuestro mundo, se llevan a cabo… ¿cuántos millones, a decenas o centenares, de perversidades?, achacables, todas, a nuestra condición.Soy cristiano, me eduqué en colegios católicos. Es muy difícil desprenderse de lo que te enseñan mientras estás aprendiendo a ser. Aunque la razón me invite a, cuando menos, dudar de la existencia de Dios, hay circunstancias que me empujan a aceptarla: lo aprehendido durante la infancia es una de ellas, pero también mi debilidad ante lo desconocido, mi flaqueza ante lo inexplicable, mi impotencia ante la muerte. Ni hago daño a nadie ni me lo hago a mi mismo, ¿por qué, entonces, no buscar amparo en la Fe, cualquiera que esta sea?, ¿por qué no refugiarme en los cuidados de quien todo lo pueda…? Soy demasiado insignificante para afrontar en soledad tantas carencias, angustias y calamidades, he de buscar apoyo allá dónde quiera que pueda hallarlo.

Si Dios está, no nos pudo crear a Su imagen y semejanza, como asegura la Biblia en el Libro Primero de Moisés: el Génesis. Cuando escribió los renglones de nuestro ADN, se le torcieron todos (recordando el título de la novela de Torcuato Luca de Tena). Si Dios no está, la evolución que llevó hasta la aparición del “Homo sapiens”, después de las reacciones químicas que dieron origen a la vida en nuestro planeta, ha sido un proceso fallido: la Tierra, nuestro mundo, sería mucho mejor sin nosotros, somos la especie invasora que, para desgracia del resto de sus habitantes, se ha convertido en la especie dominante.La inteligencia que nos determina, es una inteligencia fracasada (les recomiendo la lectura del ensayo de José Antonio Marina al respecto: “La inteligencia fracasada: Teoría y práctica de la estupidez”, una auténtica obra maestra). En lugar de haberla utilizado para magnificar nuestra existencia, lo hemos hecho para “dignificar” la barbarie.

Sí, es cierto que la Humanidad ha engendrado grandes hombres; cierto que el arte y la cultura han parido mentes prodigiosas, sensibilidades “quasi” divinas, delicadezas inconmensurables… pero ni una sola de estas maravillas vale la vida de uno de los nuestros: de un ser humano.¿Qué el mundo podría ser peor de lo que es…?, pues depende de a quien se le haga la pregunta. Si nos la hacen a cualquiera de nosotros, cómodos habitantes del mundo “civilizado”, la respuesta es: sí; pero si se la formulan a una niña nacida en Afganistán, a un chaval del sur de Etiopía, a un anciano de los suburbios de Calcuta, a un joven de los vertederos del Perú, a un indígena de las destrozadas selvas del Amazonas, o a un albino en la República democrática del Congo, la respuesta es: no.No puede ser que compremos ropa para llenar armarios repletos, mientras otros no tienen un miserable trapo con el que huir del frío; no puede ser que persigamos el último modelo del artilugio que sea, cuando otros no tienen un techo bajo el que cobijarse; no puede ser que unos tengan miles y miles y miles de millones si otros no tienen… nada; no puede ser que tiremos alimentos a la basura mientras otros muchos, muchísimos, por millones, mueren, cada hora de cada día, porque no tienen alimento para subsistir ¿Qué mundo es este?

Fabricamos máquinas que cuestan cientos de millones de euros, que vuelan a un costo de docenas de miles de euros la hora, lanzando bombas que valen cientos de miles de euros… que matan personas que malviven con un euro al día.

Hemos llegado a la Luna, hemos mandado máquinas a Marte, nos enviamos datos, palabras o imágenes de un lado al otro del planeta, atravesando el viento, con solo pulsar un botón; podemos “observar” el principio del Universo y bajar a 13.000 metros bajo la superficie de la mar… Tenemos los medios parar haber hecho de este mundo uno mucho mejor, hemos tenido tiempo más que suficiente para llevarlo a cabo, sin embargo no lo hemos hecho: somos malos, y los que no son malos, no son buenos; tan sólo unos, muy pocos, puede que sean buenos, pero un porcentaje tan ridículo como insuficiente para resultar significativo, mucho menos decisivo.

Hacer algo bueno por alguien de modo desinteresado aunque suponga perjuicio para ti; eso sería ser bueno, y no lo somos. Cierto es que hay muchos que nos ayudamos, que hacemos por animar o socorrer a alguien que, en mayor o menor medida, lo necesita, pero este comportamiento es subjetivo y del todo relativo. Casi nadie, sólo ese escasísimo ramillete de excepciones al que antes me referí, ayuda sin esperar nada -nada es eso: nada, no sólo “nada material”, tampoco las “gracias” de tu conciencia-, anteponiendo el socorro prestado a su propio bienestar, seguridad, porvenir o salud. Ayudamos en la medida en la que, de modo consciente o no, mantenemos a salvo todos estos parámetros personales que, por encima de cualquier sentimiento altruista, nos condicionan. Y sí, como en todo, hay excepciones: algunos padres por hijos o “algunas viceversas”, algunas personas unidas por un amor o una amistad tan sincera y profunda como atípica e inusual, algunos espíritus sencillos y auténticos, tan escasos como difíciles de hallar…Doy vueltas en la cama, tratando de conciliar el un sueño que no llega. Pienso en los niños de Kiev, de toda la Ucrania atacada, pienso …en sus padres, en sus abuelos… en los que llorarán para siempre su ausencia, en los que los quieren. Pienso en las vidas que se van a perder y en las que se van a romper … Pienso en por qué seguimos, miles de años después, cometiendo las mismas atrocidades.

Por qué una persona que lo tiene todo: poder absoluto -garantizado por muchos años más-, sobre el país más grande del Planeta; “honor, gloria y respeto”, a su manera; influencia clave sobre las decisiones globales que afectan a todo el mundo conocido; una incalculable fortuna, incapaz de ser gastada en el transcurso de varias vidas, que, en cualquier caso, sobrepasa los cien mil millones de dólares… ¿Por qué? ¿Para qué…? No, no ha sido el primero ni, por lo que parece, será el último. Llevamos el horror en el ADN.Algo ocurre cuando alguien alcanza poder suficiente durante el tiempo suficiente. En la medida correspondiente a la situación de la que hablemos, de modo invariable, se produce un fenómeno que arrastra al protagonista, lo aleja fuera de lo que entendemos por “humano”. Algo terrible, cuando esto acaece, acaba por suceder y su origen está en nuestro código genético, algo que forma parte, me temo, de nuestra esencia, algo que sólo unos pocos, muy pocos, son capaces de dominar y superar.No, a pesar de lo que parece el fin próximo de la pandemia, del Día de Andalucía, de los carnavales por muchos pueblos de España, de la cercanía de las Fallas… fiestas todas, alegres, deseables y, por las circunstancias habidas, muy esperadas; no son tiempos de alegría. No somos buenos.