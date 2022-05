En nosotros está el cambio

Me pasa y creo que es posible que pueda ocurrir a muchos, ya que los momentos que vivimos y a los que tenemos cierta edad o pasamos de los ochenta, tanta información que salta a los medios como prensa escrita, radio, televisión, medios sociales etc., no sepamos digerirla bien ya que los que pensamos en cofrade nos duela todo el panorama que nos presenta ésta sociedad.

Hagamos cada uno nuestra composición con los actos que expresan los medios: quemas de iglesias, matanza de cristianos, asesinato de misioneros o misioneras, ataque los principios del evangelio, ataque a miembros eclesiales y seglares, por su condición de proclamar su fe como cristianos etc. etc.

Es verdad que algunos medios nos felicitan; como este medio que acoge con precisión y nos da información a los cofrades de lo que ocurre dentro de nuestro circulo, especialmente de nuestra ciudad. Y esto nos alegra y nos mantiene informados de los pormenores actos. Por todo ello expreso mil gracias.

El pasado año se nos da la nueva etapa de nuestra Unión de Hermandades. El saliente y el hermano que lo presidirá los próximos años, gracias al saliente por su labor y bendiciones y oraciones al nuevo, por la labor difícil que le puede esperar. La foto que presidió tal acontecimiento, me hizo muy feliz, ya que en ella encuentro a mis Titulares Cristo Rey y Nuestra Señora de la Estrella (próximamente tendremos que acompañarla de Coronada) así como a nuestro Fundador San Juan Bautista de La Salle. Tengo que reconocer que me gusta llamarla la Capilla de San José.

Después de lo expresado, podéis pensar que es lo que pretendo decir. Pues bien debajo de la foto a la que me refiero el redactor nos dice que el mundo de las hermandades y cofradías en nuestra ciudad puede mover unas 1.000 personas, por mi parte diría que muchos más; donde dejamos a cargadores, capataces y auxiliares, bandas, acólitos, familiares y demás personas. Si sumamos a todos serían muchos más. Me alegra decir que en tiempo de Jesús solamente con 11 valientes fueron capaces de cambiar la sociedad corrompida de aquella época, es verdad que uno lo traicionó, Judas, pero la comunidad supo reponerla rápidamente. Matías (Hechos 1/13-26) colaborador de los apóstoles y mártir por Cristo.

La figura de Matías me atrae, ya que en ella podemos entrar todos en el grupo de los discípulos que entró gracias a la primera comunidad de Jerusalén. Nosotros tan bien nos cogió una comunidad: una familia cristiana, un colegio o profesores con signo religioso, parroquia, hermandad o cofradía etc.

Solamente traeré tres pinceladas “Del Libro de los Libros, Nuevo Testamento” Lucas 20/20-36 *Dad pues a Cesar lo que es de Cesar y a Dios lo que es de Dios*, Marcos 12/13-17 y Mateo 22/15-22, también lo expresan. Lo cumplimos, pensémoslo. Juan 10/38 ante las dudas nos recuerda *Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed en las obras y sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre*.

Si somos capaces de eliminar nuestras dudas éste mundo marcharía mejor, actuemos como nos indican nuestros asesores espirituales y no olvidemos que somos pecadores y el mal nos acecha, pero aunamos nuestro esfuerzo para que nuestro colectivo de Hermandad sea ejemplo a los demás. Seamos valientes (Juan 8/31-38) *Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres*

Queda menos para la Coronación de Nuestra Señora de la Estrella, Jerezana y Lasaliana “Jerez y para Jerez” Y prueba de ello son las adiciones que se están uniendo a ella. Espero y deseo que esto nos lleve a ver la realidad de nuestra Fe unida a María.