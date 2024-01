POR más años, o siglos, que la Humanidad exista sobre el planeta Tierra, más lejos, en lugar de cerca, está de poder “hacer un apaño” que le salvase un culo demasiado sucio para que sea fácil limpiarlo.Hacer uso de la violencia para “llevarse el gato al agua”, ha sido un recurso desde que aquel simio descubriese que un hueso también podía servir para romperle el cráneo a otro simio que quería beber del mismo pozo del que bebía él. Pero entonces … eran simios, medio humanos, pero aún no humanos.La evolución continúa, y alcanza al “Homo sapiens”. Sin embargo la violencia como recurso, y no precisamente como el último de ellos, sigue estando mucho más que presente; diría que marcando, con mucha sangre y demasiado fuego, la Historia, triste, de una Humanidad fracasada, por inhumana.

Hay avances en todos los campos de la ciencia: física, matemáticas, medicina, química, biología, astronomía … incluso se permite avanzar a la cultura y la filosofía, que buscan, y a veces encuentran, lugar en el que situar su avance y progreso, por desgracia nunca con la fuerza suficiente para, si no impedir, al menos restringir los desbocados huracanes que nacen de la codicia o la soberbia, de la envidia o la vanidad, o de la ira o de la venganza. El resultado es el mundo en el que vivimos: cruel, por desigualdades insoportables; injusto, por inadmisibles desequilibrios; despiadado, por la descontrolada violencia que lo asfixia; inhumano, porque no importa lo qué eres, sino lo que tienes. En resumen, y escribiendo claro: una reverenda mierda.La maldad tiene muchas caretas, pero una sola cara. Da igual la máscara que utilice en una u otra ocasión, siempre hay un común denominador: el “yo”. Es “por” él, para satisfacer sus bajezas o dar gusto a sus mezquindades, para contentar sus excesos o complacer sus mediocridades; es a causa de ese “yo” desbocado -como el Django de la película de Tarantino-, por el que la debilidad del ser humano se hace tan fuerte como para vencer a la más poderosa de sus convicciones, virtudes o bondades. Y no hace falta, creo, que les asegure que esto es así, ya ustedes saben que lo es, puede que no siempre, pero mucho más que demasiado, y no debería ser así, pero dejamos que así sea.

Podemos hacer mal desde dos actitudes diferentes: consciente o inconscientemente. En este último caso debemos, a su vez, distinguir otras dos distintas modalidades: que el no darnos cuenta de que hacemos el mal se deba a no tener conciencia de que era -digo bien: “era”, no “estaba”- “mal” lo que estábamos haciendo, lo que, hasta cierto punto, nos excluiría de parte de responsabilidad; o bien que la causa de no ser conscientes de que lo que hacemos es el mal, sea que no tenemos conciencia moral de aquellos a los que se lo hacemos; en otras, más llanas, palabras: porque nos importan “nada” los perjudicados. En este último caso, y en el que a continuación les voy a describir, las culpas son ciertas, evidentes e inexcusables; las consecuencias, irreparables; los padecimientos causados, imperdonables. La primera de las actitudes, a la que nos referíamos al comienzo de este párrafo: la de aquellos que hacen el mal con plena consciencia de lo que están haciendo, incluso de las terribles secuelas que acarrea lo que hacen, es la prueba , tangible e incontestable, de que los demonios dejaron el infierno vacío: se vinieron todos aquí.

La violencia, de cualquier tipo, usada contra alguien más débil que quien la utiliza; o en condiciones de indefensión de quien la sufre; o empleada de forma gratuita para conseguir lo que con la razón no se alcanza; o aplicada de modo generalizado, sin distinción de culpa ni responsabilidad ni condición ni circunstancia; o, cayendo en la más repugnante e inhumana de las abyecciones, por buscar, y encontrar, placer en el sufrimiento ajeno; supone la constatación de lo real que es el peor de los infiernos: el que está aquí, muy cerquita, entre nosotros, hoy y mañana también, en el mundo que hemos hecho. No hemos de esperar a morir para comprobar si era Dante quien razón tenía cuando nos contaba su viaje, de la mano de Virgilio, a través de los siete niveles del Infierno, o la llevaba Schopenhauer, ateo declarado.

El Hombre, para vergüenza de su estirpe, se “supera”, una vez más, a sí mismo. No cede en su bastardo empeño por andar los caminos de un mal que, siempre, terminará por volverse contra él. Se empecina, revelando lo inconcebible de su miserable estupidez, en subir de nivel en la más espantosa de las escalas: la que mide la impiedad absoluta y el sadismo feroz, la inclemencia sanguinaria y un egocentrismo caníbal, la crueldad atroz, el vacío de compasión, el odio a la generosidad y la abdicación a la humanidad.