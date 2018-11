Una campaña como todasGuinda andaluza del 'Brexit'

Al contrario que la primavera machadiana, la campaña ha venido y todos saben cómo ha sido. La abrió de tapadillo Susana Díaz antes del verano, cuando ordenó la puesta a punto de planes, programas y hasta leyes que sesteaban en una legislatura rutinaria y de mantenimiento. La secundaron los partidos de la oposición a la vuelta de las vacaciones, percatados al fin de las intenciones presidenciales de adelantarlas, a las que Ciudadanos puso fecha con una ruptura más teatral que convincente.

Todo es tan viejo y hartible, tan dejà vu, que hasta esa idea de que el adelanto estaba cantado y que en cuanto llega el tercer año de un mandato todos los partidos se ponen en modo campaña ya suena a repetitiva y cansina. No es la única. Casi todo lo que estamos leyendo y oyendo estos días de campaña electoral oficial ya lo hemos leído y oído antes. Muchas veces.

Por ejemplo, la importancia de las elecciones andaluzas en el contexto nacional. Siempre Andalucía es un laboratorio para España, siempre sus elecciones resultan decisivas para la política española. A eso ayudan algunos factores objetivos (ocurre que tenemos en esta autonomía ocho millones y medio de habitantes, casi uno de cada cinco españoles) y otros circunstanciales, como el hecho de que los comicios andaluces preceden a los municipales, autonómicos y generales.

Por ejemplo, la exigencia compartida de que se produzca un debate auténticamente andaluz y el lamento porque nunca se consigue. Con la misma intensidad se pide a los candidatos que se centren en los problemas de Andalucía y no permitan interferencias en la campaña de los temas de política nacional que se prepara, e incluso se entona con melancolía preventiva, la elegía por la frustración de esta demanda. Por ejemplo, la denuncia de quien gobierna contra la oposición feroz, ruidosa e insultante de sus adversarios, paralela a la crítica de éstos por la campaña plana, electoralista y ventajista de la gobernante, con su rosario de promesas sociales y baratas.

Por ejemplo, la polémica sobre quién habrá ganado los debates televisivos. Por ejemplo, las homilías sobre la importancia de los votantes indecisos, que siempre son muchos menos que los que se declaran indecisos. Por ejemplo, la perseverancia de los partidos en gastarse el dinero en carteles inútiles y mítines sin público.

Todo esto ya lo hemos vivido y sufrido con treinta años menos. ¡Qué pereza da!

EN la última página del Ulises de Joyce aparecen Algeciras y Gibraltar. Irlanda y Gibraltar son dos de los capítulos sin rematar de la odisea de Michel Barnier y Theresa May; el principio de acuerdo para una salida pactada del Reino Unido de la UE le produce dolor de cabeza a ambos, al negociador europeo y a la primera ministra británica. Y en España la oposición también pretende darle un disgusto al presidente Sánchez a cuenta de la soberanía compartida del Peñón que no ha planteado todavía el Gobierno en el Brexit.

Barnier no convenció a los embajadores de los 27, cuando les explicó el borrador. A muchos, entre ellos España, no les gusta la posibilidad de que se eternice el periodo transitorio o que Gran Bretaña tenga acceso al mercado interior a través de la unión aduanera que se crearía para mantener la libre circulación de mercancías entre las dos Irlandas. Peor lo tiene Theresa May, definida magistralmente por John Carlin como la dama de porcelana. May estuvo a favor de la permanencia del Reino Unido en la UE en el referéndum de junio de 2016 y ahora quería conseguir que su país no fuese más débil y más pobre al separarse de Europa.

Quizá no le dé tiempo. Puede caer por el mismo método que Thatcher. Un grupo de diputados conservadores promueve una votación para echarla del puesto. Esta es una de las virtudes del sistema parlamentario británico, en el que los aparatos mandan menos que en el continente. La dama de hierro fue objeto de un voto de desconfianza en noviembre de 1990, tras once años en el cargo. La desafió un compañero de Gabinete, Michael Heseltine, que aunque no tuvo éxito en una primera votación, provocó la dimisión de la primera ministra.

La repercusión local del Brexit se refiere a Gibraltar, en donde el Remain arrasó con el 96%. El borrador recoge básicamente los derechos de los 10.000 trabajadores españoles en la Roca, medidas contra el contrabando de tabaco, petróleo y alcohol, control medioambiental y cooperación policial y aduanera. También incluye una invitación a España y al Reino Unido para que acuerden la utilización conjunta del aeropuerto, construido sobre un terreno no cedido en Utrecht. España ha propuesto dividir la única terminal en dos zonas y gestionar los vuelos del espacio Schengen comunitario, mientras que la parte británica se encargaría del resto del mundo. Falta el asunto de la soberanía compartida, que puede ser la guinda del Brexit. O no; esta es una odisea interminable a la que no se le ve el final.