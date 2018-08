La canción del verano

Aunque lo que les voy a contar pueda resultar, como hoy se dice, políticamente incorrecto, no me lo voy a callar. Me dan miedo los perros y -no lo puedo remediar- no me gustan. Quizás por eso, últimamente, esos simpáticos animalitos y éste que esto les escribe han tenido encuentros no deseados. He de salir todos las jornadas a andar -la doble triada capitolina como llamo a los triglicéridos, colesterol, transaminasas, azúcar, ácido úrico y psa tienen la culpa -; pues no hay un día que no tenga una agradable historia con un perrito y su amable dueño/dueña; intérpretes éstos de una canción superventas cuya letra repiten sin cesar: "¡no se asuste, no es peligroso, sólo quiere jugar!", mientras sujeta al perrito que me ladra con verdadera inconsciencia. Sales a tomarte una cervecita vespertina al Barragán; al momento aparecen unos pocos parroquianos con sus entrañables animalitos que, por supuesto, "no hacen nada, sólo quieren jugar". El otro día hice un viaje en tren. Mientras esperaba, en Atocha, la salida del Alvia que me traería hasta Jerez, dos señoras se sentaron junto a mí con sus canes metidos en unos cajoncitos transportadores. Salí huyendo del sitio donde me encontraba pues nada más los perros me vieron -o me olieron o no sé qué- se pusieron a ladrar desaforadamente. Pedí a San Roque -por aquello de su icnografía con el perro- que las encantadoras señoras no tuvieran el disgusto de viajar en el mismo vagón que yo. San Roque fue magnánimo y sólo una viajaba en el mismo coche 4, donde yo iba, pero alejada de mi asiento. Pero, claro, todo no iba a ser tan bonito como yo supuse, ya acomodado en mi asiento 3D ventanilla. Un niño acompañado de su mamá, sentados en el 3A y 3B, vio, a lo lejos, al perrito que sesteaba en su habitáculo. Tanta tabarra dio a la señora, que ésta dejó al angelito coger al perro. Piensen ustedes en lo peor y seguro que aciertan. Al niño se le escapó el perro que salió corriendo por todo el vagón. ¿Dónde fue a pararse? Sí, ahí, asiento 3D ventanilla. A lo lejos sonaba la canción: ¡No se preocupe, sólo quiere jugar!