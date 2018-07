La carrera popular

Dentro de una semana sabremos quién se hace con las riendas del centroderecha de este país y presenta su candidatura a la Presidencia del Gobierno por la formación política dominante desde hace muchos años en este espacio político y que no es otra que el Partido Popular (PP). Desde hace días venimos asistiendo a un fenómeno hasta ahora desconocido en el seno de estas siglas como es el proceso de celebración de unas primarias para elegir a los candidatos que se presentarán al congreso de los próximos 20 y 21 de julio. Acostumbrados al 'dedazo' en este partido, esta nueva forma de elegir a su líder ha sorprendido incluso a los propios militantes que se han estrenado en las tareas de hacer campaña a nivel interno para defender diferentes candidaturas, con un censo de votantes -todo hay que decirlo- raquítico para el número de afiliados del que presume. Mucho ha tardado en llegar esta forma de elegir a su jefe de filas en el PP y si lo ha hecho ha sido de una forma un tanto obligada por las circunstancias del propio partido, acosado por los casos de corrupción que han puesto en entredicho su manera de hacer las cosas y, sobre todo, porque Mariano Rajoy en su despedida ha dejado muy claro que no iba a imponer a su sustituto, como era costumbre en esa casa. Anda necesitado el PP de una catarsis en lo más profundo de su seno para salir de la situación en que ha quedado después del caso Gürtel -espoleta utilizada por Pedro Sánchez para hacerse con el Gobierno- pero también para salir del inmovilismo que le ha presentado ante buena parte de la sociedad como un partido caduco y falto de democracia interna. Esa necesaria renovación que nadie niega en el propio PP ha contado con la paradoja de que algunos de los candidatos y candidatas llevan muchos años militando y mandando en el mismo. Otros y otras lo han hecho desde el Gobierno. En cualquier caso, pese al proceso de democracia interna -sin apenas debates públicos- caras nuevas hay muy pocas, lo que abunda en la idea de que todo esto en el PP sigue siendo algo que llega obligado por las circunstancias y que aún tiene mucho camino que recorrer. Especialmente curioso ha sido el caso de Jerez. En la votación del proceso de primarias celebrada hace unos días el resultado fue un voto casi exclusivo en favor de María Dolores de Cospedal, para quien los populares jerezanos sólo tienen palabras de agradecimiento. Al quedar la secretaria general del partido fuera de la lucha final por la presidencia, que está entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, todo indicaba que los jerezanos se inclinarían por este último. Sin embargo, el pasado jueves los compromisarios electos que representarán al PP de Jerez anunciaban que en el congreso del próximo fin de semana votarán a favor de la ex vicepresidenta del Gobierno, que es la candidata de la dirección provincial del partido. Curioso. Una semana se puede votar a favor de Cospedal y la siguiente a favor de Santamaría. En la carrera popular -la política, no la de atletismo- hay obstáculos que parecen difíciles de superar. El tiempo dirá si esta 'renovación' es real o si al final cambia todo para que nada cambie.