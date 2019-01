Falsa modernidad

DEBO decir que, de nuevo, se pierde una oportunidad magnífica para poseer un buen cartel que anuncie la Semana de Jerez. Creo que, otra vez, se han equivocado los términos. No se trata de hacer algo distinto. Se trata de hacer algo bueno y que refleje la identidad de lo que debe ilustrar. El cartel no es moderno, ni mucho menos; puede parecerlo por la costumbre impenitente -que no penitente- del gusto sobreestimado por la imagen reconocible aderezada con algún elemento de la ciudad; argumento éste absolutamente distinto de lo que es, de verdad, lo tradicional. Este planteamiento -el del paso y el monumento- es, más bien, reflejo de un aburrimiento estético y de unos intereses anclados en lo malo de la Historia del Arte.

El cartel de este año es clásico por su factura, realizado con registros demasiado diseñados pero que entran dentro de lo que es una plástica formal al uso; por eso, es clásico y no vanguardista, como, algunos, mal informados, lo han querido ver. El cartel no es, tampoco, rompedor; rompedor para esta ciudad lo fue el cartel del recordado Carlos Ayala. Lo puede parecer para quien tiene otros anhelos, sobre todo relacionados con su intereses, más devocionales, que artísticos. Rompedores han sido muchos de los carteles que Miguel Ángel Segura hiciera para el Tabanco de la plaza Rafael Rivero. Es un cartel, bajo mi humilde opinión, demasiado conceptual -el concepto aquí, además, farragosamente planteado, está por encima de la imagen y, en un cartel, lo visual debe adquirir una importancia capital, como lo hiciera José Manuel Reyes en sus dos carteles-, quizás con elementos muy recurrentes sobre un Jerez mal definido.

Esta obra, que no cartel, no anuncia la Semana Santa de Jerez, a pesar de la determinante palabra. Artísticamente es una pieza correcta de ejecución pero poco viable para el cometido final que se le supone. Si los gestores de la idea han querido jugar a ser modernos con el cartel de la Semana Santa, creo que la modernidad verdadera les coge un poco a traspiés y con el paso cambiado. Además considero que, en cuestiones artísticas, planteamientos como modernidad, rompedor, distinto, vanguardismo... son argumentos trasnochados y poco válidos. Sólo existen obras buenas que pellizcan el alma y obras que, mañana, afortunadamente, habrán sido olvidadas.