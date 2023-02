Hay catedrales que no necesitan ábsides, coro ni torre del campanario; palacios de 27 metros cuadrados, humildes, sin lámparas de araña ni tapices colgando de las paredes; mansiones donde solo encuentras lo justo para sobrevivir. Así es el número 45 de la calle del Sol. Siempre he pensado que no debe ser casualidad que Lola naciese precisamente en este sitio. No habría sido igual si hubiese ocurrido en la calle Catahuevos de Valladolid, por poner un caso.

El 21 de enero me adentré en esa casa, tan pequeña y tan grande a la vez, con la fe del que pisa un lugar sagrado, con la inseguridad y el deseo de una primera cita, con las certezas de quien visita el Museo del Prado, y conmovido por el mensaje del calendario, que recorría mis pensamientos una y otra vez para que fuera plenamente consciente del momento: justo aquí, hace justo cien años, tal día como hoy, vino al mundo Lola Flores. Y esta casa debe ser, probablemente, la más chiquita y humilde de todo el barrio. Se accede directamente desde la calle a la primera planta, esa en la que los parroquianos alegraban sus días gracias a La Fe, la tabernita de Pedro Flores. En aquel bujío contaba Lola que alguien estaba tocando la marcha real en un acordeón mientras su padre despachaba vasos de vino y su madre, Rosario, la estaba pariendo en la habitación de arriba. Era el 21 de enero de 1.923. Sobrecoge comprobar in situ las estrecheces de la vivienda, apenas tres metros de ancho entre muro y muro. La estancia está vacía, como el resto de la casa. No hay rastro de muebles ni signos de que haya sido habitada en mucho tiempo. Al fondo, una escalera mínima hecha en madera te aupa a la primera planta. Ahora está diáfana, pero observando las cicatrices de la pared y del suelo, donde lucen aún los azulejos originales, es fácil descubrir que en ese espacio diminuto convivían dos dormitorios y un aseo ínfimo. Es el techo bajo el que nació, justo en ese cuarto rematado por el famoso balcón al que se asomó en alguno de sus regresos…Arriba hay un lavadero y una azotea tan diminuta como el resto del lugar. Y ya.

Es la casa de Lola, un inmueble que vale infinitamente más de lo que pueda decir cualquier catastro. Su actual propietario, un joven jerezano, lo sabe y tiene claro que es "invendible". Es evidente que allí no cabe un museo ni nada que se le parezca, pero está preparando un precioso proyecto de remodelación que la dignifique y por el que dentro de unos meses será posible dormir en la casa donde nació Lola Flores. Allí mismo. En el número 45 de la calle del Sol. Anda que no.