Hubo un tiempo en que el Ayuntamiento de Jerez era “la locomotora de la ciudad”. Eso, al menos, decía Pedro Pacheco, alcalde en aquellos años de bonanza económica, expansión y proyectos megalómanos. Pedro estaba fuerte gracias a una gestión medianamente acertada, a que supo rodearse, sobre todo en sus primeros mandatos, de un buen equipo, y al control que tenía de la escena en su, muchas veces desmedida, exposición pública. No era un personaje, Pacheco se mostraba tal cual cuando fue forjando esa imagen de alcalde peleón, terco y deslenguado. Una fábrica de titulares para la prensa, que, a sabiendas de que daba espectáculo, le ofrecía páginas, minutos de radio y televisión y hasta martillo y cincel para que tallara en mármol algunas de sus míticas frases, expresiones y sentencias.

Desde su atalaya de mayorías absolutas y poder, venido arriba, dejó para la posteridad aquella célebre de la Justicia, y otras muy sonadas como la que le dedicó a su homólogo portuense Hernán Díaz -“sólo emite sonidos guturales”- o aquella otra -”Jerez es una isla rodeada de capullos”- con la que quiso describir el mapa político de la provincia, dominado entonces prácticamente por completo por el PSOE.

No estoy seguro de que, ni siquiera entonces, el Consistorio fuera un verdadero motor para el municipio, pero sí parece, desde luego, que no era un lastre. Hoy día tenemos en Jerez el segundo ayuntamiento más endeudado del país, sólo superado por Madrid, con una factura en números rojos que ronda los 1.000 millones de euros. Según los datos oficiales, si repartimos esa deuda proporcionalmente entre los algo más de 212.000 habitantes de esta Muy Noble y Muy Leal Ciudad, cada uno debemos 4.316 euros. No sé cómo les viene a ustedes, pero a mí me viene fatal. Por darle algo de perspectiva, en 2011 esa cantidad era de 493 euros por vecino, que ya era, y desde entonces no ha parado de subir. La mayor parte de la trampa se localiza en una amalgama de créditos, préstamos y operaciones financieras que nos deja cifras tan escandalosas como los 28,7 millones que ha tenido que suscribir el Ayuntamiento para hacer frente a sentencias judiciales adversas…Increíble. Los bancos, nacionales, internacionales y algunos hasta exóticos son quienes esperan el mayor trozo de esa tarta de 1,000 millones que han ido decorando desde tiempos de Pacheco todos los gobiernos locales, uno detrás de otro. De hecho, en estos momentos, la deuda con proveedores, a los que se tarda en pagar la friolera de 383,15 días de media, es una de las más bajas de los últimos años, como publicaba este periódico en un artículo de Emilio Cañas en febrero de este año. Jerez no podrá avanzar de verdad y seguirá hipotecada ‘per saecula saeculorum’ con estas cifras. 1.000 kilos es demasiado sobrepeso.