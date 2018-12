La baja de militancia de José María Múgica del PSOE es la constatación de que el socialismo español está enfermo; nada nuevo, a decir verdad. El zapaterismo vendió a sus propios héroes, que no eran pocos y que durante años se habían jugado el tipo. No bastaba con que Redondo Terreros, Rosa Díaz, los Múgica, la familia Buesa o los Pagaza por nombrar sólo algunos, fueran traicionados por una nueva política de apaciguamiento, había que humillarlos. Qué podía esperarse del embajador de Maduro. El PP no hizo nada diferente, y más tarde, la familia Ordoñez y el propio Ortega Lara tuvieron que pasar por lo mismo. Sémper y Maroto en vez de María SanGil; no digo más. La banda de Otegui reventó la cabeza de Fernando Múgica con un tiro en la nuca, delante de su hijo José María. ¿Puede un niño ver algo más terrible? Treinta años después, el hijo tiene que ver como Idoia Mendoza, secretaria general del partido en el que luchó su padre por un país más libre y mejor, participa en una cena con el terrorista Otegui al estilo "Mi casa es la tuya"- la cena de los idiotas-, para blanquear a la banda. Y Sánchez lo ve estupendo. ¿Para esto no vale la memoria histórica, nos hemos vuelto olvidadizos? Qué vergüenza y que injusticia, tratar por igual a los que apretaron el gatillo con los que cada mañana tenían que mirar los bajos del coche o cambiar cada día de rutina. El PSOE tiene inoculado hace años el virus de su destrucción. La idiotez se ha extendido con rapidez en forma de un progresismo lelo que se cree depositario de la esencia de la Democracia y no propone más que tonterías, a cuál más disparatada haciéndola pasar por una verdad incuestionable. No pasa nada; será una muerte lenta, pero segura. Su hueco lo llenará otro partido más inteligente y menos sectario. Cuanto antes mejor, nos evitaremos muchos disgustos. Seguro.