Un cese ejecutado con silenciador rojo

Nada como aprovechar el estruendo de una noticia de impacto para colar un cese, una destitución, una mala noticia que por sí sola abriría los telediarios. Cuando el Gobierno de España nos encerró en marzo del pasado año, la Casa Real aprovechó un domingo por la tarde para marcar distancias con el Emérito, quien, por cierto, sigue sin tener ninguna causa judicial abierta. Todavía no nos habíamos puesto a aplaudir a los sanitarios a las ocho de la tarde cuando apenas habíamos digerido la importancia de aquel durísimo comunicado contra don Juan Carlos, que se quedaba sin asignación económica y que era repudiado en toda regla por su hijo. Es curioso que meses después su salida de España se comunicó en... agosto. Recordaba este hecho de enorme importancia con ocasión del cese fulminante del portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía. Ocurrió el lunes, cuando estaba claro que habría fuerte marejada en el PSOE andaluz con resonancia en Madrid, porque el Comité Ejecutivo Federal iba a imponer el adelanto de las primarias, que finalmente fueron convocadas horas antes por la propia Susana Díaz. Los de Vox aprovecharon que los socialistas centraron los informativos políticos en Andalucía e incluso en Madrid para quitar de en medio a un hombre, Alejandro Hernánez, que es mucho más correcto de lo que en algunos momentos particulares pareció ante la opinión pública. Abascal señaló con el pulgar hacia abajo y se ventiló a Hernández, que dicen que ya anda rezumando por los pasillos de las Cinco Llagas. Lógicamente, al hombre lo han dejado herido. Vox lleva tres portavoces en la denominada legislatura del cambio en Andalucía. Y decimos denominada porque el cambio sigue pendiente en muchas instancias, aunque eso es harina de otro costal. El cese de don Alejandro nos lo colaron en medio del conflicto socialista. ¡Pista que va el artista! Y acabó orillado sin previo aviso. Es probable que la lista electoral la encabece una mujer, pero no Olona, que era la opción si Moreno Bonilla daba síntomas de debilidad, cosa que no es así, pues el presidente es quien mejor funciona del Gobierno. Reyes Romero, la diputada nacional que es de la absoluta confianza de Abascal, tiene muchas papeletas. Es una histórica del partido, si es que se puede emplear ese adjetivo en una formación todavía muy joven. Veremos si finalmente recibe el encargo y deja el Congreso de los Diputados. Y veremos cómo evoluciona Hernández en su particular exilio desde que fue destituido con el silenciador rojo. No se preocupe, don Alejandro, que eso pasa hasta en las mejores familias. Ya se vio con la Casa Real.