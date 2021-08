¿Comunismo cofrade?

Las redes sociales están para pasar el rato y sorprenderse de hasta dónde pueden llegar a algunos a elucubrar. En una cuenta anónima parece que todo vale. Pero también los hay que dan la cara y son valientes para decir auténticas joyas del pensamiento. Como todo en la vida, las cofradías no son menos. Y echar un vistazo en Twitter o de Facebook no deja de ser un ejercicio para descansar la mente y echar unas risas con la cantidad de ‘iluminatis’ que existen campando. Ciertamente también los hay ingeniosos, aunque duran poco y acaban aburriéndose y dejando la cuenta en stand-by.

Entre tanta iluminación cofrade últimamente me ha hecho especial gracia la de tildar a nuestros responsables políticos de comunistas y querer agolparnos en las iglesias con todo esto de la crisis sanitaria. Antes de las suspensiones de las dos últimas semanas santas se veían comentarios de esta índole. Algunos cofrades se ponen sesudos y afirman que si hay gente en los toros y en los botellones por qué no las va a haber en las procesiones, como si sacar un paso fuera un espectáculo como otro cualquiera. El simple hecho de que Tejera no tocara el día del Carmen hizo desempolvar de nuevo la idea comunista. De risa.

Desde estas páginas siempre hemos hecho un llamamiento a la oración por los fallecidos y los enfermos. Esa es la labor de los cofrades como cristianos y no como activistas de los pasos.

Ahora cambian los tiempos y el aperturismo de nuestro Ayuntamiento está sorprendiendo a toda Andalucía. Hemos sacado la primera procesión y la vida cofrade parece que irá, muy poco a poco, tomando vuelo. El Señor de las Misericordias irá a Lora Tamayo y el Ayuntamiento hace gestos de estar por la labor. Algunos solo ven fantasmas comunistas donde en principio no los hay. Al menos aquí en Jerez. Así que tendremos que pensar que, o son unos comunistas muy cofrades, o simplemente están haciendo lo que tienen que hacer. Intentar que la vida vuelva en lo posible a la más pura normalidad.