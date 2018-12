Un 2019 muy cofrade

Y tras darle un repaso a lo más importante acontecido en el año 2018 nos encontramos ya a las puertas del siguiente. Será, no les quepa la menor duda, un año con mucho papel escrito. Y con muchos programas cofrades durante los próximos doce meses. Analistas e informadores darán vueltas y más vueltas a las cofradías y las mismas seguirán estando más vivas que nunca. El caso es que lo cofrade dejó hace años de ser un ocio de temporada para convertirse en una temática que no cesa nunca.

Las hermandades, por su parte, han contribuido a ello. Muchas han abierto sus puertas y sus juntas de gobierno han trabajado duro para que la actividad no cese ni un instante. Habrá procesiones con pasitos, charlas, conferencias, presentaciones de nuevos bocetos, proyectos cumplidos, convivencias, ‘caracolás’, zambomas y sardinadas. Y también ensayos con las distintas parihuelas. Que nadie piense que lo digo en un sentido peyorativo. Todo lo contrario. Muchas instituciones han sabido actualizarse a los tiempos que imperan. Las menos, otras, seguirán anquilosadas en el pasado, no se actualizarán y corren el peligro de acabar diluyéndose como un azucarillo.

Por tanto, el 2019 se nos presenta ciertamente apasionante. Nadie daba un duro por este que ahora acaba y ya ven, hasta un ‘baculazo’ del obispo hemos vivido. Este año estarán dos cofradías con proyección de futuro en la Catedral, proyectos de terrenos para la construcción de casas de hermandad en el Soberano, Consuelo y Bondad y Misericordia. Un palio que habrá que actualizar en las Viñas junto con una Reina que procesionará en diciembre. En fin, no todo lo que se espera lo podemos intuir ahora. Ni tampoco se trata de hacer un recorrido íntegro. Pero si señalar que será también un año en el que no habrá cambios en la C.O. Al menos de momento y que se sepa. Pero ya verán como en el fondo de todo el asunto este de las cofradías se seguirá hablando del problema de siempre: That is the question. Como el eterno dilema de Hamlet. Y es que no dejo de reconocer que es nuestro sino.