Erudición cofrade

Ciertamente estaba equivocado. Siempre pensé que la poca o mucha erudición cofradiera se basaba en el barroco y las líneas que marcaron las hermanas Antúnez en gran parte del XIX y la posterior aportación del gran Juan Manuel Rodríguez Ojeda.

Después quedaron unos tipos un tanto raros que en la calle Recaredo, en una pequeña capilla, como si fuera la aldea de Obélix, se plantearon hacer un palio distinto. Precisamente fue un portuense el que dirigió aquel paso y se hizo un palio de vanguardia, siendo, por cierto, muy criticado por Sevilla.

Pero no. Estaba equivocado. Aquí en Jerez hay muchos cofrades que entienden de vanguardia, de modernismo y de las últimas tendencias del diseño bajo un paraguas esnob que desconocía.

No sé qué pensaría el gran Diego Romero Fabiere, pregonero gráfico de la ciudad, si hubiera visto, leído y escuchado tanta erudición en lo que debe de ser un “grito en la pared” (ojo, grito y no alarido). Que se sepa, cuando a Diego le daban un cartel, todo eran aplausos. Los mismos que ahora pontifican y bendicen las líneas modernas en las que se basan los carteles ‘ְֹsemanasanteros’.

Me hace gracia porque he visto comentarios de una gran erudición que sin embargo no han sabido explicar lo que debe de ser un cartel. Las pautas a seguir o a qué obras tendremos que acudir los que estamos faltos de sensibilidad. Nadie ha explicado la razón por la que esta obra es verdaderamente magistral. He leído incluso a gente decir que es el mejor cartel que ha tenido la Semana Santa de Jerez. Sin anestesia.

Ciertamente estaba equivocado. Subestimé a los cofrades y los prejuzgué como personas chatas y con pocos recursos estilísticos a excepción de algún honroso oasis. Como la paloma de Alberti, me equivocaba. Sí, Alberti. Que ahora que lo pienso, hubiera destrozado la magna obra de Diego Romero o Eduardo Pereiras con tan sólo dos garabatos.