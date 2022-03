UNO se había propuesto no tocar temas muy movedizos en estos días de Cuaresma. Pregunten a mi conciencia y verán que no miento. Pero hay asuntos que, al menos, me sorprenden. Y eso que ya voy peinando canas y observando la vida con una cierta distancia y escepticismo.

El tema de hoy va sobre los carteles. Cada año, cofradías, tertulias, asociaciones y hasta un señor de Murcia hacen sus propios carteles. No voy a entrar en las corrientes modernistas ni a la espalda que se les está dando a los grandes cartelistas de siempre como fuera Diego Romero. Ya saben, quiénes me siguen, que soy más rancio y más clásico que un cacho pan con cinco onzas de chocolate entremetida para la merienda. Es así. No se rían los más jóvenes que antes merendábamos pan con chocolate —muchos tiraban el chusco y se comían la tableta— o el bollo pero con tres lochas de mortadela. Alternando los días.

Pero vayamos a lo fundamental. Carteles los hay para todos los gustos. Sin embargo, se presentan y parece que los traga la tierra. Antes, uno iba al Maypa y se tomaba tres cervezas bajo una lluvia de carteles. Ahora ni eso. No hay pasquines ni en las tiendas ni en los bares. Carteles a la calle. La redacción del Diario está a tope de notas con presentaciones de carteles ¿Y dónde están después? Por eso cada vez carecen más de importancia. Los carteles ya no son lo que eran. Ahora se digitalizan y se pasan por los grupos de Whatsapp. A quienes han conocido las cofradías desde el YouTube les digo que hubo un tiempo para rancios como yo en el que los carteles estaban donde tenían que estar: en la calle.