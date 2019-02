Cofrades Globales

PUES sí que trajo cola la mesa redonda del pasado día 25 de enero en la querida cofradía de la Paz de Fátima. Aquello trató sobre las redes sociales y las hermandades y cofradías de nuestra ciudad. Así que se debatió y se discutió de todo ello y su incidencia en nuestras corporaciones. No voy ahora a encender una cerillita para caldear de nuevo el ambiente. Ya dio de sí bastante con algunos ‘fake new’, vídeos y grabaciones secretas al más puro estilo Villarejo. En definitiva, toda esta farfolla que desmerece mucho y que hace que uno reconsidere muy seriamente su condición como cofrade.

Yo me quedo con la globalización cofrade. Antes de la llegada de todas estas historias de las redes sociales, muchas de nuestras aficiones, filias y fobias quedaban en el ámbito o de lo privado o de los más cercanos. De hermanos mayores como Juan de Mata o Martínez Arce nunca supimos si les gustaba el pollo en pepitoria tanto como el andar elegante de un paso de palio.

Ahora no es así. Uno echa un vistazo por las redes sociales y parece que conoces de toda la vida a los hermanos mayores actuales y a los que tengan que venir a presidir un pleno en Curtidores. Eso es lo que han traído las redes sociales. Tanto es así que no es de extrañar ver en calzonas al hermano mayor de la cofradía más seria del planeta o comprobar cómo celebra la Nochevieja un conocido cofrade con un plato de queso en una mano y una botella de tequila por la mitad en la otra. No sé si me explico.

Al actual presidente del consejo se le ha dado por activa y por pasiva. Sin piedad. Pero también es cierto que lo que puede venir tiene muchos visos de ofrecernos días de gloria. Es lo que tiene todo este escaparate del Twitter y el Facebook. Un vídeo grabado y colgado a destiempo y el posterior arrepentimiento por una imagen que quizá no es la más adecuada. Y es que, lo que uno hace en una noche loca en Jerez, puede tener una gran trascendencia incluso en el aldea más remota de las montañas de Alaska. Un lugar donde aún no han llegado las cofradías ni los acalorados grupos de whatsapp. Pero desesperen mucho que todo se andará.