El complicado regreso a las aulas

Los escolares andaluces regresan hoy a clase en un complicado momento de la pandemia, con los contagios disparados y una cierta alarma en la opinión pública. Sin embargo, como ya señalamos en su día, es la mejor opción de las posibles. No se hubiese podido justificar que abriesen bares y lugares de ocio y se cerrasen los colegios, pilares fundamentales en nuestra sociedad. La enseñanza telemática, aunque sirvió para mantener el aprendizaje en los momentos más dramáticos de la pandemia, ha evidenciado también sus muchas limitaciones, entre ellas la de ser un factor importante en el aumento de la desigualdad. Además, pese a su alta capacidad de expansión, la variante ómicron parece no ser especialmente dañina para los infectados. De lo que no hay duda es de que el sistema escolar andaluz cuenta ya con una importante experiencia para mantener a raya al Covid. De hecho, según los datos de la Consejería de Educación, el 96% de los centros de nuestra comunidad están libres del virus. Con estos datos hubiese sido una insensatez y una irresponsabilidad cerrar las aulas, sobre todo por el daño que hubiese provocado en la formación de los menores. Lo dicho no significa, sin embargo, que el regreso a clase no esté exento de peligros. Aunque a las medidas ya existentes -obligatoriedad de la mascarilla, distancia social, cierre de fuentes, prohibición de compartir el material escolar, etcétera- se incorporarán otras nuevas -cuando cinco alumnos estén contagiados se someterá a cuarentena a la clase entera-, lo cierto es que ómicron ha demostrado una gran capacidad de infección, por lo que no hay que descartar la proliferación de cierres de aulas en los próximos días. Asimismo, habrá que hacer un esfuerzo para cubrir las bajas de los profesores enfermos, una cuestión en la que la Junta deberá estar muy atenta. Lo importante será que centros, Administración y padres colaboren para superar este momento tan complicado.