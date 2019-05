O conmigo, o contra mí

El desbarajuste ideológico que padece la sociedad actual es fruto de una confusión de objetivos. El perfil de individuo que aquí pretendo dibujar es una criatura voluble, desorientada, víctima de sí misma. En este mundo nadie escapa de la lucha y sus consecuencias. Debacles desencadenados que son consecuencias de la pérdida del verdadero sentido de este camino. Esta situación, aun siendo fatal para todos los hombres (y mujeres, no vaya a ser que alguna o alguno se me enfade), tiene como mayores perjudicados a los más indefensos: los niños.

No hay un camino que conduzca a la verdadera satisfacción de los deseos. Qué cosa más triste es la consecución de un placer rápido, efímero, sin sacrificio previo. La gracia encantadora de la juventud y la audacia que ésta conlleva forma parte de la trampa en la que caen los individuos que aquí retrato. El estilo prodigioso que nos da la seguridad de sabernos en la cúspide de nuestras capacidades lleva oculto un arma de compostura meticulosa. Cada cual es dueño de interpretarme a su antojo, pero voy a dar detalles más precisos para que esto no quede en una mera cuestión de oficio.

El desencadenante de todo es el feroz capitalismo que ha arrasado con todo. Y ahora, cualquier lector atento pensará: ¿Qué giro es éste? Agradezco a todo aquel que haya cuestionado mi viraje y continúo tratando de hacer honor a mi nombre. En el horizonte de todo individuo nacido en el seno de la desarrollada civilización occidental, los parámetros que marcan sus obligaciones vitales -y, por tanto, éxitos si se alcanzan- son la consecución de unos estudios lo más elevados posibles, que permitirán el acceso al mercado laboral; el disfrute de una juventud con un cierto nivel de aventuras coquetas, que desembocarán en un matrimonio, cuyo final feliz serán unos bebés. Conseguido todo esto, uno se planta en la cuarentena con los deberes hechos y un montón de décadas por delante en las que lo único que hay que hacer es mantener ese “tesoro”.

En esta curva que plantea la vida, un elevadísimo número de personas derrapa. ¡Qué barbaridad estoy diciendo! Pues sí, repito, no cogen bien el volante y se salen por la tangente. ¿Por qué? Aquí es donde el capitalismo tiene su trono. Él es el que nos está diciendo desde hace un siglo que lo importante es disfrutar, gozar, sentir, consumir, viajar, tener … Nada de repetir, reincidir, cultivar, soportar en silencio, tolerar. ”¡Por favor, eso era antes! Lo importante eres tú, tu placer, tu estimulación continua a través de nuevos retos materiales!”, esto es lo que nos han ido inculcando los mensajes publicitarios, las películas, los que manejan los hilos desde lo más alto. Claramente, no interesan las familias estructuradas; con ellas, los números no cuadran.

Retomo ahora la frase inicial. El desbarajuste ideológico que padece la sociedad actual es fruto de una confusión de valores. ¿Qué valor ha cambiado por otro? Es bien sencillo: la idea de vivir con el objetivo de cumplir con nuestra obligación se ha canjeado por la idea de buscar una siempre imposible satisfacción momentánea. Si pensamos que venimos al mundo para disfrutar, para ser felices, para cubrir nuestros caprichos, estaremos inevitablemente encaminados a la más profunda miseria espiritual y, por tanto, al debacle de la continua insatisfacción. Nada es más limitado que el placer y el vicio. En cambio, si tenemos claro que nuestros objetivos son cumplir con nuestras obligaciones y, obviamente, vemos con claridad cuáles son, todo es un divino éxtasis por alcanzar. El placer de saber que uno ha cumplido con su obligación es superior a cualquier artificio consumista de persona voluble, desorientada y víctima de sus deseos más elementales.

Las consecuencias de estos cambios de enfoque aún tardarán en verse con total franqueza, pero todo apunta a unos caracteres de ancianos cercanos al horror en sus grandes ojos melancólicos. No es tan difícil, normalmente se tienen las cosas a favor, sólo hay que rezar un poquito por el éxito de los planes y saber dilucidar. Los más indolentes y los más soñadores, por una vez, son los que están más lejos del peligro; en este caso que expongo, creo que somos los que estamos más a salvo.