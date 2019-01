Todos contentosLos padres de Laura Luelmo

Por si a alguien le quedaban dudas de la afición de Vox por las galopadas - por ahí anda el vídeo de Santiago Abascal a lomos de un brioso corcel proclamando la Reconquista-, el documento con exigencias maximalistas que le presentó el martes al PP lo confirma plenamente. Se subieron al caballo y picaron espuelas. Aunque tampoco llegaron demasiado lejos: no les convenía. A nadie se le oculta que las negociaciones para desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía han tenido mucho de escenificación por todas las partes -que son tres- y se ha hecho mirando sobre todo a las elecciones de mayo y las generales que un ahogado Pedro Sánchez podría convocar cuando más distraídos estén los demás. Esa escenificación ha pasado por Ciudadanos haciendo de dama ofendida, que no quiere saber nada del primo chuleta y arrogante que acaba de llegar a la familia, mientras el PP templaba gaitas para convencer al díscolo de que se comportase como debía. El final de la obra era perfectamente previsible y, tras algunos episodios más o menos chuscos, todos contentos.

Vox ha utilizado sus doce escaños de oro para darse a conocer y fijar postura en un año electoral que debe ser el suyo. Ha aplicado, como se ha apuntado en los últimos días, las técnicas de penetración populistas diseñadas por Steve Bannon para la campaña de Trump y que se utilizaron con éxito en el Brexit: programa de máximos y medidas claramente exageradas con el objetivo de ocupar todo el espacio en las redes sociales y los medios de comunicación y condicionar la actuación de sus rivales.

En esta extraña negociación -lejos de Andalucía y con ausencia clamorosa de los dirigentes andaluces- se han retratado todos. El PP tendrá que medir si ha dejado a Vox entrar hasta la cocina con su caballo o incluso si lo van a dejar que se instale en el dormitorio. En cualquier caso, paga un precio para sentar a Juanma Moreno en el sillón que hasta ahora ocupaba Susana Díaz. Le ha merecido la pena. Peor lo tiene Ciudadanos, que, a pesar de sus intentos por hacer ver que nada que tenga que ver con Vox tiene que ver con ellos, va a quedar marcado como socio parlamentario de los que querían devolver competencias a Madrid o quitar el 28 de febrero para poner el 2 de enero como día de Andalucía.

Con estos mimbres se ha llegado a los acuerdos firmados ayer en el Hospital de las Cinco Llagas. El Gobierno que salga de esta triple alianza no lo va a tener fácil y la legislatura, dure lo que dure, será tan frágil como entretenida.

LA sociedad del espectáculo, como la definió Vargas Llosa, no se conforma con informar y hacerlo de forma equilibrada y respetuosa. Los programas de máxima audiencia dicen bien poco del nivel cultural y moral de una sociedad que, lejos de criticar sus iniquidades, se vanagloria de ser la del bienestar y la mejor preparada de la historia. Usando términos de otro Premio Nobel de Literatura, con demasiada frecuencia se confunde el culo con las témporas.

La información deportiva es muchas veces una prolongación de la prensa del corazón, los concursos musicales y los programas de cocina hablan más de situaciones paralelas de los participantes que de la actividad en cuestión. Todo es un espectáculo, desde la opinión del tendero de la esquina a la entrevista más grotesca y absurda. Poco se valora la noticia si no es un show, si no se acompaña del exhibicionismo más ordinario y ramplón. Ni siquiera sucesos tan desagradables como los atentados terroristas o los crímenes denominados de género están exentos de las manifestaciones más vulgares y frívolas. Es un hecho comprobado que la audiencia se eleva notablemente cuando la trasmisión de los sucesos más detestables se ejerce con tono sensacionalista y sensiblero.

En la mente de todos permanece el trato dado a la desaparición de las jóvenes de Alcácer. Hacer un espectáculo a costa del dolor ajeno fue la línea seguida por profesionales que no merecen ese nombre. Todo ser humano tiene derecho a preservar su intimidad, aún más si se trata de episodios tan desgraciados como el asesinato de Laura Luelmo. El trato dado al caso no ha sido ciertamente el mismo que recibieron las jóvenes valencianas, pero me ha llamado la atención, por encima de todo, la actitud de los familiares de Laura. Yo al menos, nunca he visto aparecer a sus padres o a familiares cercanos mostrando públicamente su dolor en los medios de comunicación. Lejos de ello, han pedido de forma reiterada el respeto al sufrimiento y que el trato que se dé al caso en los medios sea respetuoso y no les haga revivir de forma continuada la espera angustiosa, alejándose de especulaciones y comentarios públicos que solo conseguirían aumentar su dolor. Como hijo de zamoranos que soy y andaluz de nacimiento no puedo más que enviarles un abrazo a sus familiares por su dignidad y desearles que el dolor y la ausencia no les hagan perder la esperanza.