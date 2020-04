¿Con el coronavirus o por el coronavirus?

Estamos totalmente al día de la evolución de la pandemia de coronavirus que estamos sufriendo. Diariamente leemos, oímos o vemos en los medios de comunicación los nuevos casos diagnosticados, el número de ingresados, el de fallecimientos, y estamos pendientes de las actuaciones gubernamentales sobre las medidas a tomar para paliar la infección: la necesidad de que lleguen mascarillas, test diagnósticos, respiradores, que aumenten las camas de intensivos, etc.

Ha sido un tremendo esfuerzo el realizado por todos los gestores sanitarios, para adaptar en tiempo record los recursos existentes, agilizando altas hospitalarias, favoreciendo traslados de pacientes de uno a otro hospital, anulando toda la cirugía programada, salvo la urgente y la oncológica, y preparando planes de contingencia, para poder disponer del mayor número de camas de hospitalización, y de cuidados intensivos, y así poder ir atendiendo los nuevos casos que lo precisen.

Todos nos hemos concienciado profundamente de la importancia de NO salir de casa y guardar las medidas de confinamiento indicadas. Se han multiplicado las consultas telefónicas para evitar tener que desplazarse al centro de salud. Los profesionales sanitarios hemos insistido muchísimo en la importancia de preservar a los más frágiles, a los enfermos crónicos y a las personas mayores dependientes, evitando su hospitalización para que no corran el riesgo del contagio por el virus.

A pesar de ello, vemos como el colectivo más vulnerable, el de los mayores que viven en residencia se contagian con mayor frecuencia, y hay más fallecimientos en el grupo de mayor edad. Pero mi intención en este artículo no es hablar del coronavirus, ya que se que de esto todos contamos con suficiente documentación. Se trata de expresar algo que en nuestros círculos profesionales comentamos los médicos y sanitarios que nos dedicamos a la atención de los mayores y pacientes crónicos, está aumentando la mortalidad más por el coronavirus que con el coronavirus.

Y es que estamos apreciando un marcado retraso en la asistencia de las OTRAS PATOLOGIAS. Vemos como una persona que sufre un dolor precordial sugerente de un infarto de miocardio, al que hay que atender con urgencia para poder realizarle un cateterismo y colocarle si precisara un stent, tarda más de la cuenta en llegar al hospital. El que sufre una pérdida brusca de fuerza, sensibilidad, alteración en el habla, la deglución o la visión, sugerente de un ictus, tarda más tiempo del debido y no llega a tiempo de poder realizarse medidas de recanalización del trombo. El que tiene un dolor abdominal y vómitos y aguanta demasiado tiempo el cólico, sufriendo al ingresar una colecistitis aguda con mal pronóstico. O el que tiene dificultades para orinar y termina con una retención aguda con hidronefrosis y fallo renal, o con una simple infección urinaria que se complica con una pielonefritis, o un sangrado intestinal por una lesión benigna: pólipo, o divertículo, y por no consultar a tiempo termina provocándole una anemia que descompensa una insuficiencia cardiaca. Pueden ser muchos los ejemplos.

Es tal el miedo de estos mayores, enfermos crónicos, y de sus familiares a acudir al médico, que a veces por demorarse tanto nos es más difícil a los profesionales su atención. Y en ocasiones a pesar de las medidas tomadas, empeora el pronóstico o no llegamos a solucionar estos problemas de salud.

Por eso quiero hacer una llamada de atención a la población, ya que vemos que algunos mayores están falleciendo infectados con el coronavirus, pero que no tengan que fallecer otros por el miedo al coronavirus. La medicina no se ha parado. Los centros de salud siguen abiertos, los dispositivos de urgencias también les atienden, los Servicios de Urgencias no están sólo para los pacientes sospechosos de coronavirus, y las medidas de seguridad que se están tomando son ahora más que nunca extremas, para evitar contagios. Y si hiciera falta hospitalización se podría ingresar para atenderle, con las medidas de prevención actuales. Por favor, NO es momento de consultas banales, para ello recurra a la consulta telefónica, pero si presentan algún problema de salud serio, consúltelo y permítanos que se lo resolvamos.