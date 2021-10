Las cosas se le enredan a Sánchez

FALTAN pocos días para celebrar el congreso del PSOE y las cosas no le van a Sánchez todo lo bien que le gustaría. Se enredan por donde menos lo esperaba, con una incómoda sentencia del Tribunal Constitucional que dice que el cierre del Parlamento durante el estado de alarma no fue constitucional y otra menos incómoda pero que esperaba a favor de sus tesis: el TC avala la prisión permanente revisable que aprobó Rajoy.La esperanza de Sánchez y del PSOE es que el escoramiento de Casado hacia la derecha para restar votos a Vox deja huérfanos a los votantes de Ciudadanos que se movían en el espacio de centro, y podrían inclinarse hacia los socialistas. De Casado dependerá que eso no ocurra. Pero el principal peligro para Sánchez está a su izquierda, con Yolanda Díaz pisando muy fuerte. Si la fuerza de Sánchez ha sido que el centroderecha estaba dividido, se puede encontrar ahora con que la fuerza de Casado será la división de la izquierda. Porque es evidente que Yolanda Díaz tiene en mente ganar a quien hoy es su socio y presidente del Gobierno.

Sánchez parece no advertir que las decisiones últimas del Gobierno, promovidas por su vicepresidenta segunda –más que por Podemos– suponen un espaldarazo a Díaz mientras a él le dejan en una situación complicada: expertos economistas coinciden en que las normas que quieren aplicar al alquiler provocarán una subida generalizada de los precios, pero también la pérdida de poder adquisitivo de los pequeños propietarios que basaban su jubilación en el alquiler de las viviendas que habían comprado con mucho esfuerzo, y que hoy se encuentran con los precios congelados.

Sánchez trató de quitar protagonismo a Díaz anunciando ayudas a los jóvenes para acceder a una vivienda propia, y ayer complementó el acercamiento a éstos con la aprobación de un bono cultural. Mal debe ver las cosas el presidente cuando pone tanto esfuerzo en captar el voto joven, pero se trata de un sector resabiado y frustrado: sabe que las cifras de empleo no son reales, se contabilizan como nuevos empleos los que duran horas, y en cuanto a las ayudas para viviendas, Zapatero ya las concedió, pero las condiciones de acceso y la burocracia echaron fuera a muchos de los que optaron ellas, como ha ocurrido con los que se hicieron ilusiones con el Salario Mínimo Profesional.

Los españoles atraviesan momentos muy difíciles, sigue siendo el país europeo con mayor índice de paro, a muy pocos les salen las cuentas a fin de mes. Sánchez trata de sobrevivir tirando de cheque y subvenciones, pero ya no cuela.