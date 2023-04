LAS que pasan y las que no, lo hacen, todas, siempre por alguna razón. Es lo que pienso. Y más allá de lo cierta, o no, que esta aseveración pudiese ser, lo que considero incontestable es que, de que las cosas sean o dejen de ser, sólo somos responsables los que, en su momento, pudimos decidir una u otra alternativa. Hay que estar dispuesto, no queda otra, a asumir las consecuencias de nuestras elecciones.

Tengo la suerte de poder escribir en un medio de información, para que, quien lo quiera, pueda leerme; la mayoría de los ciudadanos no están en esta situación. Lo hago -escribir-, tratando de comunicar lo que pienso, denunciar incongruencias, resaltar incumplimientos, descubrir tramposos, o revelar traiciones. No es vano consuelo, pero es obvio que no lo suficiente.

El error es, por supuesto, admisible: somos humanos; el conformismo, no. Asumir la equivocación es el primer, e imprescindible, paso para poder dar paso, luego, a la rectificación, hacerlo -enmendarse-, es de sabios, complacerse en la pifia, de estúpidos.

Nos estamos yendo a pique. El barco en el que navegamos, se hunde, y muchos de nosotros asistimos a la tragedia aplaudiendo. En lugar de remar parar evitar el naufragio, se aplaude la desdicha. Situación, ésta, sólo comprensible, aunque nunca aceptable, si consideramos a los que así se comportan como frívolos, inconscientes, necios, ignorantes o estúpidos, o tal vez, un poco de todo.

Todos, siempre, podemos hacer algo, poner nuestro granito de arena para contener el alud que se nos viene encima, reaccionar ante un estado de cosas que no nos conduce más que hacia una catástrofe anunciada, y denunciada. Minimizar, o ignorar, la amenaza, contrastada e inminente, no es propio más que de ilusos, memos, anodinos o cobardes, las razones por las que quien lo haga lo hace, determinarán el adjetivo apropiado, entre los recién mencionados, para calificar su siempre despreciable actitud.Estamos dónde y cómo estamos por razón, culpa o inhibición de casi todos, al menos de la mayoría suficiente en democracia. Unos decidieron confiar, otros defender lo que a ellos interesadamente convenía, aquellos apostar, éstos suponer, transigir o imaginar; nada se puede, aunque no se coincida, objetar. A lo que sí tenemos, y debemos, oponernos es a la sumisión, salvo en caso de estar de acuerdo -objeto, y no ahora, de distinta discusión-, con un estado de cosas que no es ni el anunciado -de promesas, mejor ni hablamos-, ni el conveniente para los más, ni tampoco el que la mayoría querría.

Por lo que vemos, aún hay cabezas en las que cabe la peregrina idea de que las desgracias sólo les suceden a “los otros”; mentes, muy estrechas, que están convencidas de que los males se arreglan por sí solos; actitudes, pueriles e ilusorias, estancadas en que el mañana será mejor, sin hacer nada para que así sea. Cuándo estas tendencias, burguesas, conformistas y cobardes, se adueñan del sentir de las masas, la deriva de la sociedad de la que forman parte es inevitable, y el destino por llegar, desdichado, de modo inevitable: desdichado.

Por contra, para el arribista instalado en el poder, el depredador al que la vanidad y la ambición ciega, el oportunista sin escrúpulos, o el enmascarado aspirante a tirano de turno; que las masas se idioticen es una bendición que facilita el logro de los fines en los que se afanan.

La decisión, pues, de reaccionar, o no, contra el engaño, el abuso de poder, la corrupción, la injusticia, el nepotismo o la imposición, está en la mente de las gentes. Y parar poder tomar la decisión adecuada, al menos la que pensamos que lo va a ser, se debe cumplir, al menos, con tres condiciones: recabar toda la información posible al respecto, meditar sobre lo que conocemos y ahora sabemos, y decidirnos por la opción que hemos pensado correcta o al menos más apropiada.

La información nos la deben proporcionar los medios de comunicación. Estamos en la era de la comunicación, pero, ¡ojo!, “comunicación” no siempre es “información”. Hay medios de comunicación que no lo son de “información”, sólo están al servicio de sus “amos”, de los intereses que a sus dueños interesan -rara vez coinciden con los del ciudadano de a pie-, o de los fines que persigue quien ostenta el poder y no quiere perderlo por ningún motivo. Debemos, tenemos, que ser cuidadosos, contrastar, comprobar y no dejarnos confundir ni engañar.

Meditar, comparar, pensar y deducir sobre la información que poseemos, es cuestión sencilla para quien a pensar acostumbra, por el contrario, para el que no practica esta sana e imprescindible disciplina, se convierte en misión imposible. La inevitable consecuencia de este desafuero es que, quien lo padece, se dejará influir por el vecino, el ineludible “enterao”, el compañero de trabajo, el amigote en la barra del bar, o el charlatán, profesional o aficionado, que se empeñe en ello: es fácil convencer con patrañas dónde no hay criterio propio.

Tomar la decisión que, tras calibrar la información conseguida, nos aparece conforme a nuestras convicciones, es cuestión de voluntad, firme, personal y asentada con determinación en las ideas que sostienen y configuran nuestra actitud en la vida.Después … después pasarán las cosas que nuestras decisiones hayan decidido que pasen.