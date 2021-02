ESTA Cuaresma está siendo rara hasta para las polémicas. Ya se sabe que lo de la carrera oficial es muy recurrente cuando las aguas están calmadas. Si algún cofrade quiere remover un poco el saco que ponga una carrera oficial en su vida y verá cómo se mueven las avispas.

Pero este año no hay carrera común para las procesiones. Ni palcos ni pasos en las calles. Esto está siendo más raro que pedir un vaso de leche en una discoteca. No arrancó la polémica con el cartel de ‘Pol’ ni tampoco saltó la liebre cuando don Manuel Lozano amenazó con denunciar el consejo por hacer un cartel con “su cristo” sin permiso por el copyright.

Pero como no hay dos sin tres, la cosa ha saltado con el tema de la carta de Dioni al presidente de la Junta de Andalucía. Hacer una excepción con la ‘Noche de Jesús’ porque hay que darle a la gente la oportunidad de visitar los templos a las tres de la mañana. A la gente le cuesta trabajo darse una vuelta cualquier domingo en la misa de doce… ¿van a querer ir a una iglesia a las dos de mañana sin un paso montado?

El presidente del consejo se tiró al agua. Llegará el momento de analizar qué hizo este consejo. Y habrá también cosas positivas a destacar. Pero que nadie dude del valor de estos chicos para enredar.

Si hacemos excepciones esto se convierte en el Corral de la Pacheca. Si Jerez, sí ¿por qué Sevilla no? Además, no vale decir que se pide porque otros se manifiestan. Lo que hagan los otros a los cofrades nos lo debe de traer al pairo. Si rebasan la línea y provocan un brote ellos serán los responsables. Los cofrades, no. Y por último, porque antes de pedirlo quizá habría que haber leído el texto del Real Decreto donde es el Gobierno de España quien establece la norma y la regula las comunidades autónomas. Todo ello es de perogrullo. Por eso, no fue buena idea. No diremos que el presidente está mal asesorado porque si no el personal se cabrea. Digamos que todo fue como consecuencia de la noche —o madrugada— que ya se sabe que nos confunde.