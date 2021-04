Cofrades valientes

Llegan dos meses un tanto movidos en lo que a lo cofrade se refiere. Asumo la pregunta que cientos de cofrades me harán cuando me vean por la calle: ¿Quién va a ganar las elecciones al consejo? Pues aprovecho la tribuna de la Crestería para decir a los cuatro vientos que no tengo ni la más remota idea. No me he interesado hasta llegado el momento sobre tal o cual candidatura. Esto no es como empieza sino como acaba. Las faenas de menos a más son las que gustan de verdad. Por lo tanto, no estoy en la cabeza de cada hermano mayor y cada uno votará en conciencia lo que crea que es mejor para la Semana Santa de Jerez.

Desde esta redacción cofrade no vamos a tomar parte por ninguno. No es nuestra función como informadores. A todos se les dará su sitio y tendrán su espacio para poderse expresar y dar a conocer su programa. Pero fundamentalmente no nos afiliaremos a ningún candidato por la sencilla razón de que los tres son dignos de admiración. Son tres valientes. Tres personas que, junto a sus equipos, se van a ir a los medios abriendo el compás y abrochando en la boca de riego con una media verónica con salero.

Al consejo a día de hoy no le cuadran las cuentas. Las hermandades también están pasando un grave problema económico y se encuentran sumidas en la fatiga pandémica que sufre el resto de la sociedad.

La Semana Santa de 2022 no se sabe muy bien cómo será. Si con pasos y palcos u otra cosa. Los ingresos por palcos y sillas están en el aire.

En definitiva, son años complicados. Llegar a Curtidores es como ponerse en el centro de la diana porque ya se sabe que trabajar para las cofradías es muy desagradecido en muchas ocasiones.

Por tanto, tres valientes a lo que este medio les abrirá sus puertas para que lleven el mejor programa para la reconstrucción de nuestra Semana Santa.