Los gestos de Rico Pavés

LA llegada del nuevo pastor diocesano nos ha infundido nuevas fuerzas para proseguir siendo humildes trabajadores de la viña del Señor. El pueblo cristiano necesita de un pastor que cuide de sus ovejas. Así que el encuentro con monseñor José Rico Pavés ha sido como ese reencuentro del hijo que abraza a su padre tras pasar meses —o años— fuera de casa estudiando un erasmus o trabajando más allá de nuestras fronteras.

Ya se ha escrito mucho sobre la llegada del obispo granadino y poco más hay que agregar. Es un intelectual que ha experimentado el amor de Cristo en su vida y en su Iglesia, gusta del estudio, parece una persona sobria, humilde y con una claridad de ideas más que destacable. Un buen diplomático que sabrá actuar, como él mismo dijo en su homilía de toma de posesión, siendo “un trabajador silencioso y servicial, y padre en la sombra”.

Yo hoy quiero detenerme en las formas, tan importantes en estos tiempos. En la garantía de sus palabras que están respaldadas por la formalidad de su persona. Me refiero a esos gestos de cercanía al pararse en el centro de la nave de la Catedral para saludar a todos sin evadir ni un selfie. El gesto de acudir a visitar a la comunidad mercedaria en su primer paso como obispo. El gesto y el compromiso de estar presente con los más necesitados en San Rafael y rezar ante el Señor de la Salud… Estos gestos, que son los primeros, tendrán su continuidad y aportarán el valor necesario y la impronta a un nuevo episcopado que enriquecerá a toda la diócesis. Los signos darán vigencia a sus palabras porque las que no están acompañadas por el ejemplo se quedan en pura palabrería. Y de esas en la vida ya escuchamos demasiadas. Gobernará a su manera. Y no como cada fiel le gustaría que fuera. Porque todos trabajamos con humildad en esta viña del Señor que es la vida. Incluido él. Pero el pastor tiene la encomienda de ser el referente a seguir. Y lo hará dejando una profunda huella a través de unos gestos profundamente enriquecedores. Como ya ha demostrado con apenas horas como obispo de Asidonia-Jerez.