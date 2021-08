Estoy crocanti

Para aquellos que me tienen por su enemigo, una mala noticia: estoy en el mejor momento de mi vida. Como la publicidad de la ONCE, estoy tremendo. Bien es cierto que yo no tengo enemigos por pura pereza: odiar a alguien es un asunto que requiere mucho esfuerzo y yo, como dice la Vieja del Visillo, soy muy flojo, eso de dedicar esfuerzos a odiar a otras personas exige un sacrificio para el que no estoy preparado. Ni que decir tiene que hay algunos que me resultan antipáticos, otros que los veo unos aprovechados o unos caraduras y no resisto la tentación de decirlo . Así consolido mi fama de sieso en virtud de la cual nadie me pide nada. Se vive mucho más feliz de sieso que de güenagnte todo el día haciendo prólogos, presentando actos, dando pregones, moderando mesas redondas, asistiendo a actividades sociales, saludando por la calle como si se presentaran a las elecciones o tuvieran algo que vender. Los beneficios de la siesitud, para aquellos que no se hayan dado cuenta. Por si fuera poco el verano va de categoría: solo he ido a la playa dos veces y acabamos de cruzar el ecuador de la canícula como se decía antes. Tiene pinta que puedo terminar el verano habiendo batido todos los récords de inasistencia a la playa establecidos por el plusmarquista mundial, que soy yo mismo. No tengo ni idea de si la única municipalización acometida por el gobierno de Adelante Cádiz ha convertido las playas gaditanas en el paraíso. Me malicio que la mayoría de los usuarios no han notado nada después del esfuerzo tan grande que hizo el Ayuntamiento. Va a terminar el verano y no he ido a ningún concierto, mira que es complicado: hay todos los días en Chiclana, San Fernando, Cádiz y El Puerto. Se puede escoger cualquier tipo de música, desde la más extravagante y minoritaria del gusto de Diego Calvo y Los Puntos Suspensivos hasta la más populachera tipo Operación Triunfo. Hasta los vicepresidentes del Gobierno van a los conciertos mientras yo me mantengo virgen. Tampoco he ido a ninguna terracita a tomarme una cervecita con tapita o caballita asaíta para aplaudir la puestecita del solecito rodeado de madrileñitos. Aire acondicionado en mi casa, con un buen libro o una serie es un plan veraniego de primera. Estoy a la espera de que Oscar Torres me resuelva un viaje pendiente a Londres para una escapada de categoría así completar el verano perfecto. Por no ir no he ido ni al Trofeo, entre que nadie me ha invitado y que no había entradas a la venta, me he tenido que conformar con verlo en la tele como si fuera un tieso gaditano cualquiera, eso que tengo camisetas del Atleti de todo tipo gracias a la generosidad de Víctor López para que me lo recriminasen en el Estado Comosellame.