La derecha se?mueve

Iván Espinosa de los Monteros presenta en unos días su proyecto Atenea, una plataforma de ideas, un think tank que ha levantado expectación en los círculos políticos desde que se anunció. Atenea, según el ex portavoz parlamentario de Vox, no nace para ser partido político, pero dada la personalidad de su promotor, va a tener papel en el ruedo de la política. De momento, el PP no marca distancias sino que, por el contrario, Miguel Tellado acudirá al acto de presentación. Evidentemente, con la luz verde de Feijóo.

Espinosa de los Monteros, en su primera legislatura, se convirtió en un diputado que no pasaba inadvertido. Tenía presencia y formación, fuerza dialéctica, y no se arrugaba ante los ataques que le llegaban por su pertenencia a un partido de ultraderecha. Junto a Macarena Olona, fueron las figuras con más proyección de Vox, más incluso que Abascal.

Los dos dejaron Vox desencantados con lo que allí vieron y vivieron. Olona lo hizo con declaraciones y un libro muy duro con su antiguo partido; Espinosa de los Monteros, inmediatamente después de las elecciones, donde revalidó escaño, anunció su marcha. Sin una mala palabra, pero en el mundo político todo el mundo conocía sus razones.

En principio no hay motivo para pensar que en un futuro próximo pueda producirse una alianza entre PP y Atenea de cara a las futuras elecciones, pero el hecho de que Feijóo reciba de buen grado el nacimiento de la plataforma indica que algo se mueve en el centro la derecha. Centro derecha liberal, área en la que se mueve el PP, mientras que Iván siempre ha sido considerado como un liberal.

En los últimos tiempos el PP se ha atascado en los sondeos, que recogen la subida de Vox provocada porque algunas de las iniciativas de Feijóo y de dirigentes de su partido no encuentran el tono exacto con el que criticar al Gobierno sin caer en el insulto personal; ese tono irreflexivo asusta a votantes y militantes del PSOE que no se sienten representados por el sanchismo y sus cesiones al nacionalismo y a la extrema izquierda, y se planteaban cambiar su voto al PP. Un partido conservador, pero moderado en sus propuestas. Y, sobre todo, el único capaz de desalojar a Sánchez de Moncloa.

Sin ser Espinosa de los Monteros un político de centro, sin embargo su talante, su formación, su habilidad para moverse en el mundo político y parlamentario le han convertido en una figura que no produce rechazo sino que, por el contrario, es respetada incluso por quienes se encuentran en sus antípodas. Sin presuponer alianzas que no se vislumbran, el hecho de que se pueda establecer un diálogo entre PP y Atenea, y una colaboración para trabajar en el mundo de las ideas y las propuestas de gobierno, suena bien.

En un escenario escaso de buenas cabezas políticas, Iván suma. Para Feijóo, acercarse a Atenea es marcar distancias con el Vox de Abascal y de algunos de los energúmenos que le rodean.