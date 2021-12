Pedro Sánchez se va a volcar en la campaña de Castilla y León; Pablo Casado, también. Pedro Sánchez se la juega en las elecciones de Castilla y León; Pablo Casado también. El desembarco de dirigentes nacionales de los dos partidos, y también de Vox y Cs va a ser total. Sin embargo, los castellanoleoneses, como los gallegos, asturianos, andaluces y los demás, en las elecciones autonómicas y catalanas miran más hacia casa que hacia las sedes nacionales, aunque los únicos que no se dan cuenta son esos políticos que, en su infinita soberbia, creen que la gente de León, Mieres, Tarrasa o Jaén vota mirando las fotos de Sánchez, Yolanda, Casado, Arrimadas o Abascal.

Mañueco no ha convocado elecciones para hacerle un favor a Casado, sino porque temía que PSOE y Cs le hicieran la cama. Y no está nada claro que los castellanoleoneses vayan a votar a Tudanca, Igea o Mañueco influidos por la presencia de Sánchez, Arrimadas o Casado, que probablemente ni les va ni les viene. El que les va y les viene es el presidente del Gobierno regional, que tiene en su mano la educación, carreteras, seguridad, centros sanitarios, población envejecida, futuro de los jóvenes, Covid -donde el Gobierno central cuenta cada vez menos porque Sánchez así lo quiere- o la defensa del patrimonio. Asuntos que no se resuelven en Moncloa o Génova.

En la última campaña catalana provocó vergüenza ajena la presencia masiva de dirigentes nacionales. Todos ellos metiendo el dedo en el ojo del adversario en lugar de abordar los asuntos que afectaban a los catalanes. Igual ocurrió en Galicia, de ahí que Feijóo lograra nuevamente la mayoría absoluta aunque Sánchez pensó que con él en Moncloa los socialistas vencerían al presidente gallego. En Madrid fue muy evidente que el voto masivo fue para Ayuso, no para el PP. La reacción de Casado fue disparatada, primero con un ataque de celos irracional y, después, con el intento de deshacerse de quien creía que le podía hacer sombra.

Cuándo aprenderán los políticos de ahora que lo que importa es el proyecto, la credibilidad, la cercanía, dedicar tiempo a enterarse de qué necesitan los ciudadanos… Qué les preocupa, cuáles son sus prioridades y hasta qué punto les indigna que cuando llegan unas autonómicas se produce el desembarco de dirigentes que no saben ni en qué lugar del mapa está la provincia o la ciudad que visitan para pedir el voto.

Los castellanoleoneses saben muy bien por qué Sánchez, Casado, Abascal y tantos otros muestran de pronto un interés desbordante por su tierra: de estas elecciones depende que en las siguientes, incluidas las generales, esos dirigentes sigan en el machito.