Por la dignidad shangüista

últimamente estoy obsesionado con el shangüi mixto. Hasta sueño por las noches con él y recuerdo mi primer shangüi de pequeño cuando mi madre me compraba en el Horno de Los Desamparados de Cádiz las rebanadas de pan de shangüi por unidades para prepararme uno hecho en "carmela", una especie de planchas que había por entonces en las casas y que servían para calentar el pan.

Cada vez que veo en una carta algo que se le parezca al shangüi mixto, lo pido. En los últimas semanas he disfrutado de dos, que, aunque poco académicos, estaban para comerse un volquete entero de los que utilizan en una obra.

Cronológicamente hablando, el primero de ellos se me apareció en un nuevo local que han abierto en Jerez y que se llama Krombol. No lo ponen en pan de shangüi sino en unas rebanás de pan de hogaza, eso sí, tostado en grill, con lo que le salen esas rayas como si fueran una versión panadera de las cebras. Por fuera va impregnado ligeramente de mantequilla francesa y por dentro lleva mortadela y queso italiano. En el sitio lo llaman 'pain croute' y es de esos bocadillos que te cruje en la boca y que te los comes enteros sin darte cuenta.

El segundo hallazgo fue el pasado sábado en Sotogrande, un lugar paradisiaco en el Campo de Gibraltar, en Foodisiac, un establecimiento en el que comes viendo los yates "aparcaos" en los muelles. Allí comí una versión afrancesada del shangüi mixto, 'croque monsieur' se llama, que lleva como regalo un poquito de bechamel untado por fuera y luego tostado en el horno. El pan de shangüi lo elaboran ellos mismos y lo sirven calentito y con el queso en estado fundente, como se concibió el shangüi mixto.

Tengo todavía pendiente viajar a Rota para probar la versión que hacen en Little John, que también promete ya que es un hibrido entre el mixto y otro mito del shangüismo gaditano, el de pollo. Lleva su jamón, su queso y le añaden un huevo y un poquito de tomate frito roteño por si te apetece ponérselo. La cosa promete.

Es necesario buscar la dignidad del shangüi mixto, recuperarlo del mal que le ha hecho el pan Bimbo y redescrubirlo, bien tostadito con mantequilla, su jamón de York del bueno y su quesito acremosado... Os ruego que si veis algún shangüi mixto que os guste me lo digáis porque ultimamente solo pienso en ellos, incluso ahora cuando me acuesto no me cubro con una colcha, sino con una rebaná de pan de molde. ¿Estaré enfermito?