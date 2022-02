¿Quién les dijo que tomaran de nuevo las calles de Jerez?

Regresan a Jerez tan campantes. Estirados como un colibrí que toma posesión de sus albores de primavera. Regresan con guiños de arrobo. Ávidos de reconquista de la ciudad. ¡Ni que fuesen Alfonso X! Saben que sus líneas rectas -sus hechuras de escuadra y cartabón- redondean la novena del tiempo de vísperas. Regresan como la rima de un verso de Montero Galvache. Peregrinos hacia la Cruz. Regresan como una hilera de hijos pródigos. Todos formados en la fila de la impaciente espera. Impertérritos noches y días, como una soldadesca romana lanzas en mano. Son observados, empero, como un monumento a la Gracia.

No se esconden. No disimulan. No pasan desapercibidos. Sacan pecho como una oración cantada en la garganta de fragua de José Vargas Vargas ‘el Mono’. Son tan tuyos como míos. Son tan de todos como de nadie. No celan, no recelan. Se saben libres pese a que anochezcan atados por las cadenas de la más incierta salvaguarda. Ellos no ponen precio a su leal compañía aunque cuesten unos casi trescientos euros la renovación de la misma. Te abrazan, te acogen, te domicilian cuando el incienso aprieta pero tú jamás te despides de ellos cuando cada noche los abandonas a la intemperie. Sin embargo este abandono jamás lo tienen en cuenta al día siguiente… Ellos ni guardan rencor ni reprochan lo más mínimo. Y es que, por más fidelidad que demuestren, siempre tienen los días contados. Renacen con fechas de caducidad. Con todo y con eso, mientras permanecen en la vía pública, mandan y comandan por derecho propio. Son la cantinela del vecindario.

Son reconstruidos por el difícil milagro de lo incólume en una localidad demasiado cainita para con sus señas de identidad. Son vigías mudos del tempos fugit con sabor a rosco de Semana Santa. Pisan el asfalto del centro de Jerez a pie enjuto. Grada que agrada. Son, por descontado, más jerezanos que usted, querido lector, y que yo. Este rango lo otorga la antigüedad. Son viejísimos y paradójicamente cada año vuelven a nacer de nuevo. La esperanza de vida de todos ellos supera con creces cualquier cálculo humano. No son inmortales porque carecen de alma. Son atemporales, como la Semana Mayor que los parió.

¿Quién los avisó? ¿Quién les dio el toque y el ticket para que tomaran mando en plaza y coparan omnímodamente el paisanaje de Cristina, Larga, Arenal y por ahí seguido hasta la Santa Iglesia Catedral? ¿Quién los puso en órbita? ¿Las cabañuelas de agosto? ¿La sangre que se desliza, espalda abajo, en Jesucristo sentado sobre el solo de corneta de la Fe allá por el barrio de San Mateo? ¿La cámara fotográfica ahora confinada para los restos de Diego Romero Fabieri? ¿La gabardina de medir cirios enhiestos de Ignacio Rodríguez Leonardo? ¿Las manos trabajadoras de José Soto Palas? ¿El hilo de voz apenas audible de Eduardo Pereiras? ¿Las capas pluviales que expresan, sin habla, el orgullo de un rito capaz de volver por sus fueros? ¿El pelo cano y el dictado solemne de Rafael Cruz Molins?

¿Quién los llamó para que otra vez se hicieran con las aceras? ¿El tecleo de una máquina de escribir a manos del otrora cronista de la Villa y la Corte Manuel Liaño Pérez? ¿El recitado con barrocos rizos de Eduardo Rinconada en madrugadas del programa decano 'Carrera Oficial'? ¿El sonido del llamador de Jesús Ramírez? Yo iba a escribir hoy sobre el exitazo de Ángel Hortas la semana pasada en Portugal y, contra todo pronóstico, he dedicado esta columna periodística a ellos, a todos ellos, tan efímeros, tan eternos. Visten sus únicas galas con predominio del rojo. La gente no se hace lenguas pero sí reciben con alborozo el regreso de todos ellos. Son, sí, ¡los palcos! ¡Los que, sin decir ni pío, demuestran cada año que tienen madera de pura jerezanía!