Dinamarca alerta a toda la UE

Mette Fredericksen, la primera ministra de Dinamarca, socialdemócrata, anfitriona de la reunión de jefes de gobierno que se celebra en su país, ha dado la voz de alarma: hay que tomar las medidas necesarias para responder a Rusia, que está sometiendo a Europa a una guerra híbrida. El armamento bélico se complementa con ciberataques, noticias falsas, presiones económicas y drones de uso civil. Para Fredericksen, la situación es semejante a la previa que desencadenó la Segundo Guerra Mundial.

La danesa no escatimó las alertas, que encontraron eco en Ursula Von der Leyen. No es para menos, en los últimos días aviones rusos han sobrevolado el espacio aéreo danés, los lanzamientos de drones sobre los países fronterizos son habituales, y Polonia, Finlandia, los bálticos y Dinamarca se encuentran amenazados. En la reunión se planteó la necesidad de crear un muro antidrones que proteja a Europa de las ansias expansionistas de Rusia, y de las consecuencias de las guerras de Ucrania y Gaza.

En ese clima de preocupación no disimulada, con Rusia centrando las voces de alarma, España aparece como un miembro de la UE poco fiable. No sorprende por tanto que en los últimos tiempos los gobernantes europeos de más peso, que han celebrado varias reuniones, no invitaran a Pedro Sánchez a sus encuentros. Existen reticencias hacia el presidente español, con un pacifismo mal entendido cuando la situación es tan grave. Se resiste a incrementar el gasto de Defensa hasta el porcentaje que exige la OTAN –aunque lo ha aumentado sensiblemente– y tiene como socio de coalición a un partido que todavía con mayor inclinación a un pacifismo mal entendido y superado en los tiempos actuales, no duda en insistir en una posición propia alejada de la que mantienen los gobiernos de la UE, sin que Pedro Sánchez tome medidas para que su Gobierno se exprese con una voz única y, por tanto, más respetada que la de un Ejecutivo dividido.

No ayuda la tibia reacción del Gobierno ante la flotilla que partió hace un mes hacia Gaza con ayuda humanitaria. Flotilla ideologizada por la izquierda radical.

El Gobierno español ha enviado una fragata, Furor, para escoltar y proteger a la flotilla contra los posibles ataques de Israel, con profesionales que conocen bien cómo actuar en situaciones de conflicto. Se trata de actuar con prudencia y no ceder a los impulsos de la flotilla de convertirse en noticia y provocar titulares. En situaciones de riesgo, no se puede caer en la propaganda.