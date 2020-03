Comunicado del Presidente de la Unión de Hermandades

POCO a poco se acercan fechas importantes para nosotros los cofrades: el pregón, la última semana de Cuaresma, el Domingo de Ramos, los Santos Oficios, la Pascua de Resurrección… pero este año es un “tiempo diferente» porque nuestras imágenes no saldrán la calle, no haremos estación de penitencia, tendremos que estar en casa por el bien de todos. Pero no todos estamos en casa, algunos, un grupos de cofrades -mujeres y hombres-, han cogido el estandarte de la lucha de la solidaridad y son ese Cirineo que ayuda al Maestro a portar la cruz: mascarillas, alimentos, ayuda a los necesitados, a los que no pueden salir, y son costaleros, capataces, nazarenos, miembros de junta, hermanos mayores, cofrades, gente buena que ponen al prójimo por encima de ellos mismos. Tenemos que aprender todos de ellos y dar ejemplo a un mundo que grita ayuda, ya que solo unidos en la Fe, el mundo creerá. Viviremos una Cuaresma y una Semana Santa diferentes pero es una oportunidad para demostrar lo que tantas veces pregonamos al mundo; ahora tenemos esa oportunidad de demostrar que somos diferentes, ni mejores ni peores, solo diferentes, porque tenemos Fe en el Señor y en su Madre y es hora de demostrarlo siendo responsables al estar en casa. Quedémonos en casa, hagamos caso a las autoridades y aprovechemos para tener momentos de oración y en ayudar al prójimo en cualquiera de las vertientes que nos propone el Evangelio. Llegará la Pascua y el tiempo de celebrar la victoria –recordad el pregón Pascual–, sed fuertes en el Señor Jesucristo, tened Esperanza. Y con esperanza, seguimos esperando la lluvia de tus Mercedes.